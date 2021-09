Bayern chce podebrać kolejną gwiazdę rywala w Bundeslidze. Ale nie tylko on

Spośród wszystkich meczów w pierwszej kolejce fazy grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów najwięcej bramek padło w Manchesterze, gdzie mistrzowie Anglii rozbili 6:3 RB Lipsk. Pomimo wyraźnej porażki, znakomity występ zanotował Christopher Nkunku, który trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Bayern i Manchester City powalczą o Nkunku

Świetny mecz w wykonaniu 23-latka spowodował, że Manchester City na poważnie zaczął myśleć o jego sprowadzeniu. Brytyjskie media przekazały, że Pep Guardiola podobno był zachwycony występem Nkunku do tego stopnia, że chciałby go sprowadzić do siebie już podczas zimowego okienka transferowego.

Mistrzowie Anglii nie są jednak jedynym klubem, który chętnie sprowadziłby Francuza kongijskiego pochodzenia. Od dłuższego czasu mówi się, że 23-latkiem zainteresowany jest również Bayern Monachium, który nie pierwszy raz spogląda w stronę Lipska w poszukiwaniu piłkarzy. W 2021 roku tą drogą podążyli już Dayot Upamecano i Marcel Sabitzer.

Grono klubów zainteresowanych Nkunku jest większe

Serwis TEAMtalk przekazał także, że poza Manchesterem City i Bayernem Monachium w gronie klubów zainteresowanych 23-latkiem wymienia się również Liverpool czy PSG. Niewykluczone jednak, że w świetle straty dwóch ważnych piłkarzy podczas letniego okienka, władze RB Lipsk przynajmniej do kolejnego lata zablokują odejście jednej ze swoich gwiazd.

Christopher Nkunku jest wychowankiem PSG, w którego barwach występował praktycznie przez całą swoją karierę, zanim w lipcu 2019 roku przeniósł się do Lipska. W niemieckim zespole rozegrał jak dotąd 92 spotkania, w których strzelił 18 goli i zanotował 30 asyst.