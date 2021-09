FC Barcelona ma nowego piłkarza. 400 mln euro klauzuli odstępnego

Transfer Demira z pewnością należy określać jako inwestycja w przyszłość. Klub z Katalonii zapłacił za 17-latka dwa miliony euro, a w jego kontrakcie ważnym do 2027 roku została wpisana klauzula w wysokości aż 400 milionów euro. Wiadomo także, że do końca obecnego sezonu nastolatek pozostanie w Kayserisporze, a po jego zakończeniu przeniesie się do FC Barcelony B.

Dotychczasowe osiągnięcia Emre Demira

Emre Demir występuje w Kayserisporze od wielu lat, a debiut w pierwszym zespole zanotował w sezonie 2018/19. Od tamtego czasu wystąpił w 31 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował jedną asystę. Pierwszego gola w lidze tureckiej zdobył w wieku 15 lat, stając się najmłodszym strzelcem w historii tamtejszych rozgrywek.

Demir ma za sobą występy w niemal wszystkich młodzieżowych reprezentacjach Turcji - U14, U15, U16, U17, U18, U19 i U21. Łącznie w juniorskich zespołach narodowych rozegrał 36 meczów, w których strzelił sześć goli.

W drużynie z Camp Nou występuje obecnie piłkarz o nazwisku Demir - Yusuf. Reprezentant Austrii, który został wypożyczony z Rapidu Wiedeń nie jest jednak spokrewniony z Emre Demirem.