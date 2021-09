Po 9 miesiącach zawieszenia Onana trafi do giganta. "Blisko, bardzo blisko"

"Andre Onana jest blisko, bardzo blisko, aby nosić koszulkę Interu. Przeniesie się na podstawie darmowego transferu. To jeszcze nie jest potwierdzone, ale jest naprawdę blisko" - takimi słowami słynny dziennikarz Fabrizio Romano zapowiedział przyszły ruch transferowy mistrzów Włoch.

Inter coraz bliższy sprowadzenia Andre Onany

Włodarze Interu skorzystają tym samym z okazji i sprowadzą jakościowego bramkarza bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Kameruńczyk ma być tym samym następcą Samira Handanovica, którego kontrakt wygaśnie pod koniec obecnego sezonu. Klub z Mediolanu nie będzie go przedłużał.

Kontakty pomiędzy władzami Interu a otoczeniem Onany rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. Sam Kameruńczyk bardzo mocno zabiegał o przenosiny do Mediolanu, czego dowodem było odrzucenie oferty z Olympique Lyon, którego trenerem jest jego mentor Peter Bosz. 25-latek odrzucił także możliwość odnowienia swojej umowy z Ajaxem Amsterdam.

Andre Onana kończy zawieszenie

W lutym 2021 roku Andre Onana został zdyskwalifikowany na 12 miesięcy na skutek z przyczyn dopingowych. Kameruńczyk zażył lek moczopędny, a jego tłumaczenia, w myśl których miał pomylić specyfik z aspiryną nie uchroniły go przed zawieszeniem. UEFA ostatecznie skróciła karę do dziewięciu miesięcy, dzięki czemu 25-latek będzie mógł wrócić do gry na początku listopada. Obecnie trenuje z młodzieżową drużyną Ajaxu.

Włoskie media sugerują, że niewykluczone są również wcześniejsze starania Interu o sprowadzenie Onany. Choć jego kontrakt z klubem z Amsterdamu wygasa pod koniec czerwca 2022 roku, mistrzowie Włoch są ponoć gotowi zapłacić niedużą kwotę za jego transfer już w styczniu.

Andre Onana jest wychowankiem kameruńskiej akademii Samuela Eto'o. Do Europy trafił w 2010 roku, przenosząc się do młodzieżowej drużyny FC Barcelony. Przez pięć kolejnych lat awansował na kolejne szczeble wiekowe zespołów Barcy, zanim na stałe przeniósł się do Ajaxu.