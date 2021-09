Niebywała kariera byłego gracza Górnika Zabrze. Zrobił furorę i trafił do Celticu Glasgow

26-latek jest dziewiątym piłkarzem, który tego lata dołączył do drużyny "The Bhoys". Celtic Glasgow miał za niego zapłacić dwa miliony euro wraz z dodatkowymi bonusami. Podczas prezentacji Giakoumakis powiedział, że "jest zachwycony z możliwości połączenia swojej długofalowej przyszłości z Celtikiem".

Znakomity sezon Giakoumakisa

Giorgos Giakoumakis ma za sobą znakomity sezon. W 30 występach dla holenderskiego VVV Venlo strzelił aż 26 goli, co pozwoliło mu na zdobycie korony króla strzelców Eredivisie. Dało mu to również możliwość uzyskania powołania do reprezentacji Grecji, w której zadebiutował w listopadzie 2020 roku.

Pomimo tak znakomitego sezonu i zdobycia aż 26 bramek, VVV Venlo nie zdołało utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zespół zakończył sezon na 17. miejscu i spadł o jeden poziom rozgrywkowy. Korona króla strzelców nie pomogła w utrzymaniu - na przeszkodzie stanęła przede wszystkim olbrzymia liczba straconych przez zespół goli (91).

Przeszłość Giakoumakisa w Górniku Zabrze

Grecki napastnik zaczynał karierę w rodzimym PO Atsaleniou, z którego przeniósł się do AO Platanias, a następnie do AEK-u Ateny. Na początku marca 2020 roku Giakoumakis został wypożyczony do Górnika Zabrze, w którym występował zaledwie cztery miesiące. W tym czasie rozegrał 12 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę.

Wśród wielu letnich wzmocnień klubu z Glasgow należy wymienić między innymi byłego już piłkarza Legii Warszawa Josipa Juranovica. Celtic wzmocnili ponadto także Joe Hart i Cameron Carter-Vickers z Tottenhamu.