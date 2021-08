Wielki problem Cristiano Ronaldo. Została mu tylko jedna opcja na transfer

Światowe media podają kolejne już informacje na temat przyszłości Cristiano Ronaldo. Początkowo wydawało się, że Portugalczyk finalnie pozostanie w Juventusu, jednak jego rzekomo niedobre relacje z Massimiliano Allegrim miały spowodować, że 36-latek jeszcze latem może zmienić otoczenie. Agent gwiazdora miał już nawet rozpocząć proces poszukiwania nowego klubu.

Coraz krótsza lista klubów zainteresowanych Cristiano Ronaldo

Jak poinformowała włoska "La Gazzetta dello Sport", agent Ronaldo Jorge Mendes kontaktował się z kilkoma klubami w sprawie potencjalnego transferu. Z żadnym z nich jednak nie doszedł do porozumienia, na skutek czego pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ma coraz mniej możliwości, jeśli chodzi o zmianę otoczenia.

Zgodnie z informacjami włoskich mediów, definitywnie zamknięty został temat ewentualnych przenosin Portugalczyka do Manchesteru United, Realu Madryt i PSG. Jedyną realną opcją na letnie okienko transferowe pozostaje w takiej sytuacji Manchester City.

Manchester City wciąż w grze o Cristiano Ronaldo

Z drugiej jednak strony 36-latek nie stanowi pierwszego wyboru dla włodarzy mistrzów Anglii. Ich głównym celem jest obecnie Harry Kane. Starania o Portugalczyka mieliby poczynić dopiero wtedy, gdyby nie udało się sprowadzić napastnika Tottenhamu.

"Do końca okna pozostał tydzień i los Cristiano Ronaldo jest w tej chwili jasny: jeśli będzie transfer, to tylko do City. Mendes rozmawiał z "The Citizens" i ta opcja wciąż jest na stole". Cristiano może dołączyć do drużyny Guardioli mimo swojej przeszłości w United. Sprawa jest jednak skomplikowana. Działacze City trzymają otwarte drzwi ze względu na sytuację Kane'a" - informuje "LGdS".

Cristiano Ronaldo rozpoczął na ławce rezerwowych pierwszy mecz nowego sezonu Serie A przeciwko Udinese (2:2). Portugalczyk wszedł na boisko w 60. minucie i w doliczonym czasie gry wpisał się na listę strzelców, ale jego bramka nie została uznana.