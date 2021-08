Media: Wielki transfer Atletico Madryt! Wydaje 70 mln euro

Po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii w ubiegłym sezonie, Atletico Madryt nie zamierza przesypiać letniego okienka transferowego. Po sprowadzeniu Rodrigo de Paula z Udinese za kwotę 35 milionów euro, klub ze stolicy Hiszpanii jest bliski sfinalizowania dwa razy droższego transferu.

Atletico bliskie sfinalizowania głośnego transferu

Włoski dziennik "Corriere dello Sport" informuje, że Atletico jest coraz bliższe sprowadzenia Dusana Vlahovica z Fiorentiny. Zgodnie z doniesieniami włoskich dziennikarzy, transakcja ma się domknąć w kwocie 70 milionów euro. Ostatnie słowo należy jednak do właściciela klubu z Florencji Rocco Commisso, który ponoć przyjął już tę ofertę.

Jeżeli transfer doszedłby do skutku, Vlahović stałby się najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Fiorentiny. Dotychczas klub najwięcej zarobił w 2001 roku, kiedy to Rui Costa za nieco ponad 41 milionów przenosił się do Milanu. Jeśli natomiast chodzi o Atletico, drożsi byli tylko Joao Felix (127 milionów) i Thomas Lemar (72 miliony).

Znakomity sezon Dusana Vlahovica

Dusan Vlahović jest wychowankiem Partizana Belgrad, w którego barwach stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Na Półwysep Apeniński trafił z kolei w lipcu 2018 roku, rozgrywając od tamtego momentu 85 meczów w barwach Fiorentiny. Łącznie strzelił 31 bramek, z czego 21 trafień zanotował w ubiegłym sezonie.

Włoskie media informują również, że Fiorentina znalazła już potencjalnych następców Vlahovica. W miejsce 21-letniego Serba do Florencji może być sprowadzony Gianluca Scamacca z Sassuolo lub Andrea Belotti z Torino.