Oficjalnie: Diego Costa ma nowy klub. Zagra w drużynie z Hulkiem

W ciągu ostatnich miesięcy kilka klubów wyrażało zainteresowanie usługami 32-latka. Wśród nich znalazły się między innymi Wolverhampton Wanderers, Benfica, Palmeiras i Sao Paulo. W ostatnich tygodniach do tego grona dołączył turecki Besiktas i wydawało się, że to właśnie tam Costa będzie kontynuował karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Atletico Mineiro ogłosiło transfer Diego Costy

Od kilku dni na prowadzenie w wyścigu po Diego Costę wysunęło się Atletico Mineiro i jak się okazało, było najbardziej konkretne w swojej ofercie dla samego zawodnika. W niedzielny poranek klub z Belo Horizonte oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu byłego napastnika Atletico Madryt.

Boniek komentuje transfer Messiego do PSG i strzelił sobie samobója

Dla 32-latka będzie to pierwsza przygoda z klubem spoza Europy. Profesjonalną karierę rozpoczynał w Portugalii, zaś wcześniej występował w młodzieżowym zespole Barcelona Esporte Clube z Brazylii. Atletico Mineiro niedawno sprowadziło kilku innych zawodników z bogatą przeszłością na Starym Kontynencie, takich jak Hulk czy Eduardo Vargas.

Niezwykle bogata kariera Diego Costy

Diego Costa w 2006 roku został zawodnikiem Bragi, z której był wypożyczony do FC Penafiel. W styczniu 2007 roku z kolei przeniósł się do Atletico Madryt, jednak trzy kolejne sezony spędzał na wypożyczeniach - odpowiednio w Bradze, Celcie Vigo i Albacete. Później grał dla Realu Valladolid i Rayo Vallecano, zanim w 2014 roku przeniósł się do Chelsea. Do klubu ze stolicy Hiszpanii ponownie trafił w styczniu 2018 roku.

Liverpool wydał oficjalny komunikat ws. Jakuba Ojrzyńskiego

32-latek w trakcie swojej kariery zdobył 10 trofeów. W barwach Atletico Madryt trzykrotnie zdobywał Superpuchar Europy, dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii i po jednym razie Puchar Hiszpanii oraz Ligę Europy. Jako zawodnik Chelsea Costa dwa razy sięgał po mistrzostwo Anglii i raz po Puchar Ligi Angielskiej.