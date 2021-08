Czołowy klub włącza się do walki o Leo Messiego! Zwołano pilne spotkanie

Włodarze FC Barcelony w czwartkowy wieczór opublikowali oświadczenie, zgodnie z którym nie byli w stanie odnowić kontraktu z Messim. Jego umowa wygasła 30 czerwca i od tamtego momentu formalnie pozostawał bez klubu. Już teraz wiadomo, że o jego sprowadzenie nie będzie zabiegał Manchester City, o czym powiedział sam Pep Guardiola.

Chelsea włącza się do walki o podpis Messiego

Wydawało się, że w grze o sprowadzenie Messiego pozostało jedynie PSG. Z byłym już kapitanem Barcy miał się ponoć skontaktować sam Neymar, który próbował go przekonać do przenosin na Parc des Princes. W przypadku takiego ruchu obaj ponownie spotkaliby się w jednym zespole, tak jak to miało miejsce w latach 2013-2017.

Hiszpańskie media przekazały jednak, że do walki o Argentyńczyka włączył się kolejny klub. Zgodnie z informacjami dziennika "AS", o jego podpis powalczy Chelsea, której jak dotąd nie wymieniano w gronie potencjalnych kandydatów do jego sprowadzenia.

Abramowicz chce spotkania ws. Messiego

Właściciel triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów Roman Abramowicz ma ponoć zrobić wszystko, aby spróbować sprowadzić na Stamford Bridge 34-latka. Rosjanin chciałby jak najszybciej rozpocząć negocjacje z przedstawicielami zawodnika. "Właściciel Chelsea skontaktował się z otoczeniem Messiego, aby zorganizować pilne spotkanie w sprawie przyszłości piłkarza" - napisał "AS".

Do tej pory wydawało się, że priorytetem dla klubu z Londynu będzie próba sprowadzenia Romelu Lukaku z Interu Mediolan. Oświadczenie Barcy i pożegnanie z klubem Leo Messiego mogą wpłynąć na te plany.