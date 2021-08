To już oficjalne! Absolutny rekord transferowy w Premier League

Pomocnik reprezentacji Anglii związał się z nowym klubem sześcioletnim kontraktem. W drużynie Pepa Guardioli będzie występował z numerem 10, który wcześniej miał na koszulce Sergio Aguero. Zapłacone przez mistrzów Anglii 100 milionów funtów za 25-latka to najwyższa kwota, jaką zapłacono za zawodnika do klubu z Premier League.

Jack Grealish docenia możliwość pracy z Guardiolą

- Jestem niesamowicie szczęśliwy, że dołączyłem do Manchesteru City. To najlepsza drużyna w kraju, ma trenera uważanego za najlepszego na świecie. Gra w takim klubie to spełnienie moich marzeń. Możliwość występów i nauki u Pepa Guardioli to coś wyjątkowego. Chciałby tego każdy piłkarz - powiedział Grealish tuż po podpisaniu kontraktu.

Jack Grealish od początku swojej kariery występował w Aston Villi, w barwach której również zadebiutował w Premier League w sezonie 2013/14. Łącznie dla klubu z Birmingham rozegrał 213 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 32 gole i zanotował 43 asysty.

We wrześniu 2020 roku Grealish zadebiutował w reprezentacji Anglii, rozgrywając 14 minut w meczu z Danią w ramach Ligi Narodów. 25-latek zagrał również w pięciu starciach na Euro 2020, choć od pierwszych minut wystąpił jedynie w grupowym starciu z Czechami. W pozostałych wchodził na murawę z ławki rezerwowych.