Przyszłość Mbappe coraz wyraźniejsza. PSG nie będzie zadowolone

Od wielu miesięcy trwają dywagacje na temat przyszłości gwiazdy francuskiej piłki. Choć sam zawodnik jak dotąd nie zabrał oficjalnego stanowiska na temat tego, gdzie będzie występował w nadchodzącym sezonie, sporo wskazuje na to, że niebawem jego sytuacja powinna się wyjaśnić.

Mbappe wciąż bez nowego kontraktu

Po nieudanym Euro 2020 dla reprezentacji Francji i urlopie, Kylian Mbappe wrócił do klubu i rozpoczął przygotowania z resztą zespołu do nowego sezonu. Zbiegło się to z nowymi informacjami francuskich mediów, według których rozgrywki 2021/22 będą ostatnimi, w którym 22-latek będzie grał w PSG.

Mbappe już pod koniec ubiegłego sezonu miał zakomunikować swojemu trenerowi, że nie zamierza podpisywać nowego kontraktu, który wygasa w czerwcu 2022 roku. Mauricio Pochettino został w ten sposób poinformowany, że powoli będzie musiał się oswajać z myślą, iż jedna z jego największych gwiazd nie będzie od przyszłego roku dla niego grała.

PSG powoli zaczyna szukać następcy Mbappe

Warto przypomnieć, że na początku maja nową umowę z wicemistrzem Francji podpisał Neymar. Wiele jednak wskazuje na to, że 22-latek nie podejmie takiej decyzji. Mbappe ponoć ma czekać na telefon z Madrytu. Władze Realu mają wypatrywać najbardziej odpowiedniego momentu, w którym będą mogły sprowadzić Francuza.

Choć PSG robi co może, aby zatrzymać swoją gwiazdę, coraz więcej osób w klubie zdaje sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne. Z tego powodu Paryżanie wstępnie zaczęli sondować rynek w poszukiwaniu jego następcy. Niektóre media wskazywały, że może nim być Cristiano Ronaldo.