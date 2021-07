Multimilioner kusi Mariusza Stępińskiego. Polak może zmienić klub

Były zawodnik Widzewa Łódź, Wisły Kraków czy Ruchu Chorzów trafił do Włoch w sierpniu 2017 roku, kiedy to został wypożyczony z FC Nantes do Chievo Werona. Po udanym sezonie został wykupiony przez włoski klub, zaś na początku września 2019 roku ponownie go wypożyczono, tym razem do Hellasu Werona, do którego definitywnie trafił rok później. Ostatni sezon spędził również na wypożyczeniu, tym razem w Lecce.

Multimilioner chce sprowadzić Stępińskiego

Jak informują meczyki.pl, polski napastnik otrzymał ofertę z cypryjskiego Arisu Limassol. Ambicje nowego właściciela klubu są bardzo duże - chce nie tylko zdominować tamtejszy futbol, ale także na stałe zagościć na europejskiej scenie.

Rosyjski multimilioner chce znacząco zainwestować i wzmocnić kadrę Arisu. Jednym z jego pierwszych celów jest właśnie Stępiński, który miałby trafić na Cypr na wypożyczenie z możliwością wykupu. Rosjanin miał ponoć osobiście rozmawiać z Polakiem i namawiać go do przenosin.

Inne kluby również zainteresowane Stępińskim

Aris Limassol nie jest jedynym klubem, który chętnie widziałby u siebie Mariusza Stępińskiego. Wstępne zainteresowanie jego usługami wyraził również AIK Solna. Co więcej, możliwość jego sprowadzenia sondowały ponadto dwa zespoły występujące na co dzień w Serie B.

Ubiegły sezon był dla 26-latka najlepszy pod względem indywidualnych statystyk od momentu przenosin do Włoch. Na zapleczu Serie A w barwach Lecce strzelił dziewięć goli w 31 spotkaniach, a także zanotował trzy asysty. Dodatkowo strzelił jedną bramkę w krajowym pucharze. Dotychczas Stępiński najlepiej radził sobie w sezonie 2018/19, kiedy to w barwach Chievo w Serie A zanotował sześć trafień.