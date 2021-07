Oficjalnie: Olivier Giroud zaprezentowany w nowym klubie

Pogłoski na temat rzekomego odejścia Francuza z Chelsea były na tyle zaskakujące, że już w kwietniu klub rozpoczął rozmowy z zawodnikiem na temat nowego kontraktu. Finalnie tak się rzeczywiście stało. Na początku czerwca klub ze stolicy Anglii ogłosił, że Olivier Giroud podpisał nową, roczną umowę.

AC Milan potwierdził sprowadzenie Oliviera Giroud

Pomimo nowego kontraktu, potwierdzenie znalazły również pogłoski na temat jego odejścia do Milanu. W sobotę klub z Mediolanu oficjalnie ogłosił na swoim mediach społecznościowych związanie się z francuskim napastnikiem. Od kilku dni informacje o osiągnięciu porozumienia pomiędzy oboma stronami publikował między innymi ceniony dziennikarz Fabrizio Romano.

Francuski napastnik w nowym klubie będzie występował w koszulce z numerem 9. AC Milan związał się z nim dwuletnim kontraktem, co oznacza, że w chwili jego wygasania Giroud będzie miał 36 lat.

Bogata kariera Oliviera Giroud

Olivier Giroud zaczynał seniorską karierę w drużynie Grenoble Foot 38. Po wypożyczeniu na sezon 2007/08 do FC Istres, Francuz następnie przeniósł się do Tours FC, zaś od 2010 roku reprezentował barwy Montpellier, z którym w 2012 roku sięgnął po mistrzostwo Francji. Zaraz po tym trafił do Premier League, gdzie najpierw przez 5,5 roku grał dla Arsenalu, zaś od stycznia 2018 roku w Chelsea.

Poza mistrzostwem Francji, Giroud trzykrotnie sięgał z Arsenalem do Superpuchar Anglii i Puchar Anglii (raz również z Chelsea). Jako zawodnik The Blues zwyciężał również w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Ponadto doświadczony napastnik wywalczył z reprezentacją Francji mistrzostwo świata w 2018 roku.