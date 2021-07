Josip Juranović może odejść z Legii Warszawa. Dwa kierunki

25-latek rozegrał na Euro 2020 dwa mecze. W dwóch pierwszych grupowych spotkaniach reprezentacji Chorwacji (przeciwko Anglii i Czechom) Juranović siedział na ławce. W pojedynku ze Szkocją rozegrał pełne 90 minut, natomiast w meczu 1/8 finału z Hiszpanią (porażka w rzutach karnych) gracz Legii Warszawa przebywał na boisku przez 74 minuty.

Josip Juranović może odejść z Legii Warszawa i trafić do Rosji

Po występie na mistrzostwach Europy Josip Juranović dopiero w poniedziałek wrócił do treningów z klubem. Niewykluczone jednak, że Chorwat niebawem zmieni barwy klubowe. Rosyjski portal football24.ru przekazał, że usługami 25-latka poważnie zainteresowany jest Spartak Moskwa.

Klub ze stolicy Rosji chciałby w ten sposób wzmocnić swoją obronę, a następnie rozpocząć starania o awans do Ligi Mistrzów. Dziennikarze rosyjskiego portalu uważają, że transfer mógłby zostać sfinalizowany w kwocie około czterech milionów euro.

Fiorentina również wykazywała zainteresowanie Chorwatem

Włoskie media z kolei już wcześniej informowały, że Josip Juranović może ostatecznie trafić do Serie A. Najpoważniejsze zainteresowanie do tej pory wyraziła Fiorentina. Klub z Florencji miał już ponoć poczynić pierwsze kroki w celu sprowadzenia zawodnika Legii Warszawa, choć jak dotąd do stołecznego klubu nie trafiła żadna oferta.

Josip Juranović przeniósł się do Legii w lipcu 2020 roku za 400 tysięcy euro z Hajduka Split. W sezonie 2020/21 w polskiej ekstraklasie rozegrał 26 meczów, w których strzelił jedną bramkę i zanotował osiem asyst. Dodatkowo Chorwat zagrał w trzech spotkaniach Pucharu Polski i w pojedynku o Superpuchar.

W ostatnim sezonie Spartak Moskwa wywalczył wicemistrzostwo Rosji, wyprzedzając trzeci w tabeli Lokomotiw Moskwa o jeden punkt, co dało mu możliwość gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Po raz ostatni w fazie grupowej tych rozgrywek klub ze stolicy Rosji grał w sezonie 2017/18.