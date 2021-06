Sergio Ramos coraz bliżej nowego klubu. Zdradził to kolegom z Realu Madryt

Wśród klubów, które najczęściej wymieniano w gronie potencjalnych przyszłych pracodawców 35-latka, wymieniano głównie Manchester United, AC Milan i właśnie PSG. Jeśli wierzyć doniesieniom hiszpańskich mediów, kolejnym zespołem w karierze Sergio Ramosa będzie wicemistrz Francji.

PSG najbliżej zakontraktowania Sergio Ramosa

Informację o rzekomo coraz bliższym przeniesieniu się Ramosa do PSG podali dziennikarze "Mundo Deportivo" i radia COPE. Jeśli faktycznie doszłoby do takiego transferu, wówczas zarówno Milan, jak i Manchester musiałyby obejść się smakiem, choć z ich strony nie doszło do żadnych konkretów ani złożenia oferty.

Hiszpański dziennik napisał, że w stolicy Francji ponoć wszyscy już czekają na 35-latka. "Szatnia paryżan zaakceptowała już ten transfer. Nie tylko Neymar aprobuje ewentualne przybycie Ramosa. Keylor Navas czeka na niego z otwartymi ramionami" - donosi gazeta.

Sergio Ramos chciał zostać w Realu Madryt

Powodem, dla którego klub ze stolicy Hiszpanii postanowił nie przedłużać umowy z Sergio Ramosem były rozbieżności co do jej długości. Włodarze Realu oferowali mu roczny kontrakt, podczas gdy 35-latek dążył do oferty pozwalającej mu zostać w zespole rok dłużej.

- Nigdy nie chciałem odejść. Klub zaoferował mi roczną umowę ze zmniejszonymi zarobkami. Chciałem zapewnienia, że zostanę tutaj na dwa lata. Nie chodziło o pieniądze, tylko o społeczność i moją rodzinę. Kasa nigdy nie była problemem - mówił Sergio Ramos, komentując w ten sposób swoją decyzję o odejściu z klubu.