Francuskie media: Kylian Mbappe chce odejść latem z PSG! Poprosił o zgodę na transfer

Przyszłość najskuteczniejszego zawodnika ostatniego sezonu w Ligue 1 wciąż nie jest jasna. Choć jego kontrakt z wicemistrzem kraju jest ważny do końca czerwca 2022 roku, to teraz może być ostatni moment na to, aby Paryżanie zarobili na jego sprzedaży sporą sumę pieniędzy - o ile sam zawodnik nie będzie chciał przedłużać umowy.

Choć w kontekście dalszych losów Mbappe nic jeszcze nie jest pewne, francuskie media sugerują, że 22-latek może być coraz bliższy odejścia z PSG. Takie informacje przekazał dziennikarz francuskiego radia "RMC" Daniel Riolo.

- Wiem, że Mbappe zwrócił się do władz klubu o transfer, jednak jest to skomplikowane. Najpierw trzeba znaleźć klub, który ma pieniądze, aby za to zapłacić. Nowością jest fakt, że Mbappe naprawdę nie chce zostać w PSG. Jeżeli Mbappe wyraził chęć odejścia, to sam musi znaleźć sobie klub - przekazał.

Mbappe nie wypowiada się na temat swojej przyszłości

Od dłuższego czasu Kylian Mbappe jest łączony z transferem do Realu Madryt. Sprzyjać miałby temu fakt odejścia z klubu Sergio Ramosa, dzięki czemu w klubowej kasie zwolniła się spora kwota na pensje dla piłkarzy. Jeśli nie uda się dopiąć tego transferu w tym roku, wicemistrzowie Hiszpanii mają spróbować sprowadzić Francuza przed kolejnym sezonem.

Sam Mbappe niedawno również odniósł się do swojej przyszłości. Podczas jednej z konferencji prasowych w trakcie Euro 2020 napastnik powiedział tylko, że nie chce odpowiadać na takie pytania, aby nie zakłócić przygotowań do kolejnych meczów reprezentacji.