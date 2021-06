Hitowa wymiana na linii Real - Manchester United? Francuz za Francuza

Od kilku miesięcy hiszpańska prasa informuje, że coraz pewniejsze jest odejście z Realu Madryt środkowego obrońcy Raphaela Varane'a. Francuz do tej pory nie odpowiedział na propozycję klubu dotyczącą przedłużenia wygasającego w przyszłym roku kontraktu i sporo wskazuje na to, że klub będzie chciał go sprzedać.

Manchester United nie chce wydawać 50 milionów za Varane'a

Wśród klubów, które są najbardziej zainteresowane sprowadzeniem Varane'a jak dotąd wymieniano przede wszystkim PSG. Hiszpański dziennik "AS" przekazał z kolei, że w gronie potencjalnych przyszłych pracodawców Francuza znajduje się również Manchester United, który jednak nie chce płacić wymaganej przez Real kwoty.

Wicemistrzowie Hiszpanii zażądali za swojego zawodnika 50 milionów euro. Szefowie klubu z Old Trafford nie chcą jednak spełnić takich żądań, a to za sprawą chęci sprowadzenia Jadona Sancho z Borussii Dortmund.

Paul Pogba za Raphaela Varane'a?

Hiszpańskie media sugerują, że w takiej sytuacji może dojść do głośnej wymiany. Jeżeli Manchester United faktycznie nie zdoła wyłożyć takiej kwoty za Varane'a, do Madrytu może trafić Paul Pogba, którym Królewscy interesują się już od kilku lat.

Co ciekawe, francuski pomocnik również ma jeszcze rok ważnego kontraktu i na ten moment nic nie wskazuje, aby miał go przedłużyć. "AS" twierdzi, że w takiej sytuacji wymiana mogłaby być dla Realu Madryt najlepszą z możliwych opcji.

Raphael Varane jest zawodnikiem Realu Madryt od lipca 2011 roku. Od tamtego czasu w barwach Królewskich rozegrał 360 meczów, w których strzelił 17 goli i zanotował siedem asyst.