To już pewne! Donnarumma przejdzie testy. Są szczegóły nowego kontraktu

Od kilku miesięcy jasne było, że Gianluigi Donnarumma nie będzie kontynuował swojej kariery w Milanie. Bramkarz zakomunikował włodarzom klubu, że nie zamierza podpisywać nowej umowy. Początkowo spodziewano się, że 22-latek wybierze ofertę z Juventusu. Tak się jednak nie stało.

REKLAMA

Gianluigi Buffon podpisał kontrakt z nowym klubem! Wielki powrót

Gianluigi Donnarumma będzie piłkarzem PSG

Fabrizio Romano za pośrednictwem Twittera przekazał, że w najbliższy poniedziałek bramkarz reprezentacji Włoch przejdzie we Florencji testy medyczne przed transferem do PSG. 22-latek ma się związać z wicemistrzem Francji kontraktem do 2026 roku. Włoch ma zarabiać w Paryżu aż 12 mln euro rocznie.

Francuski kierunek w przypadku Donnarummy jest dość zaskakującą decyzją. Spodziewano się, że 22-latek pozostanie we Włoszech, a tymczasem będzie musiał stawić czoła rywalizacji z doświadczonym Keylorem Navasem, który od momentu transferu z Realu Madryt, jest niezwykle ceniony przez kibiców drużyny z Paryża.

Zobacz wideo Mucha: Mam wrażenie, że Polska nie wie, co ma grać. Uczucie totalnego chaosu

Donnarumma wielką stratą Milanu

Milan może mocno odczuć stratę swojego pierwszego bramkarza. W ostatnim sezonie Donnarumma był jednym z najlepszych piłkarzy zespołu z Mediolanu, a jednocześnie był jednym z tych, którzy mieli najdłuższy staż w klubie. Pomimo 22-lat, bramkarz zadebiutował już w 2015 roku i od tamtego czasu rozegrał 215 spotkań w Serie A.

Kacper Kozłowski może zmienić klub po Euro 2020. Jest chętny! I to jaki

Obecnie Gianluigi Donnarumma jest skupiony na reprezentacji i turnieju Euro 2020. Włosi z nim w składzie jak dotąd radzą sobie znakomicie. W pierwszym spotkaniu i po pięknej grze pokonali Turcję 3:0, zaś w drugim meczu, w równie pięknym stylu, rozprawili się ze Szwajcarią, także wygrywając 3:0.