Mateusz Bogusz nie trafi do Legii? Leeds United wyznaczył cenę. Zaporowa

Mateusz Bogusz uznawany jest za jeden z największych polskich talentów. 19-latek przebywa obecnie na wypożyczeniu w hiszpańskim UD Logrones, w którym w obecnym sezonie zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Po zakończeniu rozgrywek zawodnik wróci do Leeds United.

REKLAMA

Partnerka Cristiano Ronaldo podsyciła plotki o transferze Portugalczyka. "Prywatny samolot"

Legii może być nie stać na Mateusza Bogusza

Nazwisko Bogusza w ostatnim czasie było mocno łączone z przenosinami do Legii Warszawa. Jeśli doszłoby do takiego transferu, pomocnik ponownie miałby okazję współpracować z Czesławem Michniewiczem, z którym spotkał się wcześniej w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Jak przekazał Piotr Koźmiński z "WP SportoweFakty", przeszkodą przy ewentualnym transferze są żądania szefów Leeds United, którzy chcą za Bogusza około 1,5 miliona euro. Mistrzowie Polski nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek.

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

"Legia nie jest zainteresowana "gołym" wypożyczeniem. Leeds byłoby gotowe wpisać do umowy wypożyczenia kwotę wykupu na poziomie 1,5 miliona euro. Wszystko wskazuje jednak na to, że dla polskiego klubu to zbyt dużo. Z naszych informacji wynika, że Leeds będzie także się upierać przy wpisaniu klauzuli odkupu za 8 milionów euro" - napisał Koźmiński.

Spore zainteresowanie Mateuszem Boguszem

Mateusz Bogusz stał się przedmiotem zainteresowania wielu klubów. Jak poinformował Koźmiński, uwagę na niego zwrócił inny klub z drugiej ligi hiszpańskiej, klub z portugalskiej pierwszej ligi, angielskiej Championship czy zespoły z Danii i Holandii.

Arkadiusz Milik przerwał milczenie ws. transferu. Kibice będą szczęśliwi

19-letni pomocnik jest wychowankiem Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów. W pierwszej drużynie chorzowskiego klubu Bogusz pojawił się w marcu 2018 roku, a już niecały rok później przeniósł się do Leeds United.