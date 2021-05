Mino Raiola o przyszłości Erlinga Haalanda: Nie wiem, czy ich na niego stać

37 goli i 11 asyst w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach - bilans Erlinga Haalanda z tego sezonu robi wrażenie. Nic więc dziwnego, że Borussia Dortmund robi wszystko, aby zatrzymać swojego najskuteczniejszego strzelca na kolejny sezon. Agent Norwega, Mino Raiola w wywiadzie udzielonym hiszpańskiemu dziennikowi "AS" zdradził, co może się wydarzyć z 20-latkiem podczas letniego okienka.

"Wszyscy mogą sprowadzić Haalanda"

Najpopularniejszy agent piłkarski na świecie nie rozmawiał jeszcze z samym Haalandem na temat tego, gdzie ewentualnie chciałby się przenieść. W tej chwili nie chcę, by mi o tym mówił. Będzie musiał to zrobić, gdy wszystko w mojej głowie będzie już poukładane i będę mógł stworzyć dla niego menu, położyć wszystko na talerzu i powiedzieć: mamy to, to... W tej chwili nie możemy tego zrobić. Na dzisiaj wiemy, że Dortmund formalnie powiedział: „Nie sprzedajemy go”. To wiemy na pewno - powiedział.

Wśród najbardziej zainteresowanych usługami Haalanda klubów wymienia się między innymi Real Madryt. Zdaniem Raioli, pieniądze nie będą grały w tym przypadku pierwszorzędnej roli. - Nie wiem, czy go na niego stać, bo nie mam dostępu do ich ksiąg. Ale myślę, że mogą. Wszyscy mogą. Pytanie jest inne - czy Real może sobie pozwolić na niekupowanie Haalanda. To samo Barcelona - mówił.

"Haaland chce sięgać po trofea"

Raiola wyjaśnił również, jakie pobudki kierują norweskim napastnikiem. - Jego interesują dwie rzeczy. Po pierwsze - strzelanie goli. Jest w tym względzie trochę jak Cristiano czy Zlatan. To jego obsesja. Pozytywna. Po drugie - chce sięgać po trofea. Bez wątpienia wybierze miejsce najlepsze do osiągania obu tych celów. Ciężko tutaj kłamać. Gdy przychodzi po ciebie klub pokroju Barcelony czy Realu Madryt, który ma taką historię, trudno odmówić - wyjaśnił.

Zdaniem agenta Haalanda, inne kluby również są w grze. - PSG wkracza do grupy wielkich klubów. Manchester City się stara. Juventus zawsze w niej był. W dodatku występuje w dobrej lidze. PSG rywalizuje z kolei w najsłabszej spośród topowych zespołów. Bayern występuje w atrakcyjnej lidze, ale wiemy, że zawsze ją wygrywa. W Hiszpanii są trzy kluby z szansami - powiedział.