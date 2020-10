Napastnik Rakowa odchodzi do Włoch. Wypożyczenie z opcją wykupu

Kilka dni temu włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że włoski klub Serie B złożył ofertę za Sebastian Musiolika. - Pordenone jest blisko pozyskania Sebastiana Musiolika, urodzonego w 1996 roku napastnika polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej z Rakowa Częstochowa - czytamy na stronie dziennikarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekstraklasa ma problem z drugą falą pandemii

Napastnik Rakowa Częstochowa trafi do Serie B? Pozostały szczegóły transferu

Według "Przeglądu Sportowego" napastnik Rakowa Częstochowa ma podpisać kontrakt z Pordenone Calcio. Sebastian Musiolik dołączy do włoskiego zespołu w ramach wypożyczenia, jednak do uzgodnienia pozostały szczegóły transferu 24-latka. Władze czołowego klubu Serie B zaproponowały wypożyczenie piłkarza z opcją pierwokupu. Kwota, jaką zapłaciłoby Pordenone byłaby uzależniona od pozycji w tabeli oraz dyspozycji samego napastnika w sezonie 2020/21. Nieoficjalnie wiadomo, że kluby miały dojść do porozumienia, jednak nie zdradzono szczegółów transakcji.

Sebastian Musiolik trafił do Rakowa Częstochowa w 2018 roku z ROW-u Rybnik. Rok później awansował z częstochowskim klubem do PKO Ekstraklasy. Dotychczas w Rakowie rozegrał 74 mecze, w których strzelił 13 goli oraz zanotował dwie asysty. Obecny kontrakt napastnika obowiązuje do czerwca 2022 roku.

Napastnik Rakowa Częstochowa był najszybszym zawodnikiem zespołu w sezonie 2019/20. Dodatkową zaletą piłkarza jest jego wydolność, wg. statystyk potrafił przebiec blisko 12 km na spotkanie. W składzie Marka Papszuna nie jest on jednak pierwszym wyborem. W obecnym okienku transferowym władze klubu przeprowadziły dwa transfery, które zepchnęły 24-latka na dalszą pozycję.