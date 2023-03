Gwiazdor PSG ma poważne kłopoty. Prokuratura oskarżyła go o gwałt. Nowe informacje

W 2018 roku Achraf Hakimi odchodził z Realu Madryt do Interu Mediolan. Potem trafił do PSG i w ciągu ostatnich lat stał się pierwszoplanową postacią. A do tego przywódcą czwartej drużyny ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze - reprezentacji Maroka. 24-latek został w poniedziałek nagrodzony nagrodą "Fifa The Best", znajdując się w Drużynie Roku FIFA. Lada moment piłkarz może trafić z nieba do piekła.

Achraf Hakimi oficjalnie oskarżony o gwałt. Oskarżenia kobiety mogą pogrążyć piłkarza

Hakimi nie wziął udziału w dwóch ostatnich meczach PSG z powodu kontuzji uda. Nie przeszkadzało mu to jednak, aby spotkać się z dziewczyną poznaną w styczniu na Instagramie. Para miała zobaczyć się ze sobą w sobotę, 25 lutego. Tego dnia piłkarz rzekomo dopuścił się gwałtu - poinformował dziennik "Le Parisien". Kobieta złożyła oświadczenie na komisariacie w Nogent-sur-Marne, ale nie chciała składać zawiadomienia o przestępstwie.

Mimo to prokuratura zadecydowała o wszczęciu postępowania. - Oskarżenia są fałszywe. Achraf jest spokojny i oddaje się do dyspozycji władz - powiedziała na początku tygodnia prawniczka piłkarza, Fanny Colin. W piątek, 3 marca Hakimi usłyszał oficjalne zarzuty dotyczące gwałtu - przekazała francuska agencja prasowa (AFP).

Przypadek Marokańczyka nie jest pierwszym w ostatnich miesiącach. Nie tak dawno podobne zarzuty usłyszał Dani Alves, którego sprawa ciągnie się już kilka dobrych tygodni. Piłkarz może nawet trafić za kratki na okres od 8 do 10 lat.

Hakimi jest piłkarzem PSG od lipca 2021 roku, kiedy za 68 milionów euro przeniósł się do Paryża z Interu Mediolan. W tym sezonie rozegrał w barwach paryskiego klubu 31 meczów, w których strzelił 4 gole i dołożył 5 asyst. Łącznie wystąpił w 72 meczach, strzelając 8 goli. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go aktualnie na 70 milionów euro.

Po 25 kolejkach Ligue 1 PSG przewodzi tabeli z dorobkiem 60 punktów. Na drugim miejscu jest Marsylia, która traci osiem punktów. Najbliższy mecz piłkarze Christophe'a Galtiera rozegrają w sobotę, 4 marca, kiedy zmierzą się z Nantes. Cztery dni później w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów zagrają z Bayernem Monachium. W pierwszym meczu PSG przegrało 0:1.