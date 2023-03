Gang zaatakował sklep rodziny żony Messiego. Chcą zastraszyć piłkarza

Leo Messi pod koniec ubiegłego roku zdobył z Argentyną wymarzone mistrzostwo świata. Było to dla niego wyjątkowe osiągnięcie, o którym marzył przez całe życie. 35-latek został wybrany najlepszym piłkarzem całej imprezy, a w jego kraju stał się bezsprzecznie największym bohaterem. Okazuje się, że nie wszyscy cenią go za jego dokonania.

Sklep teściów Leo Messiego został zaatakowany. Bandyci zostawili również wiadomość dla piłkarza

W nocy ze środy na czwartek (2 marca), około godziny 3:00 nad ranem, w mieście Rosario doszło do bandyckiego ataku dwóch nieznanych mężczyzn na supermarket, należący do kuzynki Antoneli Roccuzzo, czyli żony Leo Messiego. Na miejscu zdarzenia doszło do strzelaniny, po której przestępcy na motocyklach uciekli z miejsca zdarzenia. Według stacji telewizyjnej Rosario 3 oddali oni 14 strzałów w metalowe okiennice, chroniące lokal i zostawili list adresowany bezpośrednio do piłkarza PSG: "Messi, czekamy na ciebie, Javkin jest narkomanem i nie będzie w stanie cię ochronić" - napisali.

Pablo Javkin jest obecnym burmistrzem Rosario, największego miasta w centralnej prowincji Santa Fe, z którego pochodzi najlepszy zawodnik MŚ w Katarze.

Śledztwo jest w toku, natomiast lokalne media twierdzą, że za atakiem mogą stać argentyńscy chuligani znani jako "Barrabravas". Ich celem może być wymuszenie pieniędzy od 35-latka. Messi na co dzień nie mieszka w Rosario, jednak ma ogromną rezydencję o nazwie "Twierdza" na jego obrzeżach. Jest ona zbudowana na trzech przylegających do siebie działkach. Zawiera w sobie m.in. kino, siłownię oraz podziemny garaż, który pomieści nawet 15 samochodów

Rosario jest najbardziej brutalnym miastem w Argentynie. W ubiegłym roku doszło tam do ponad 250 morderstw. Wskaźnik zabójstw czterokrotnie przekracza tam średnią krajową, a 70 procent z nich ma związek z przestępczością zorganizowaną.

Messi odebrał w poniedziałek prestiżową nagrodę dla piłkarza roku "FIFA The Best" za 2022 rok. Na ten moment nie wiadomo, gdzie piłkarz będzie kontynuował piłkarską przygodę, ponieważ jego kontrakt z PSG kończy się 30 czerwca 2023 roku. Kwestia przedłużenia kontraktu z paryżanami leży w rękach Argentyńczyka, natomiast poza tym ma on rozważać powrót do FC Barcelony. W ostatnich dniach nasiliły się również plotki o jego potencjalnym transferze do Newell's Old Boys, gdzie zaczynał karierę.