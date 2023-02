Mbappe dostał pytanie o grę we Włoszech. Odpowiedział. "Tylko tam"

Kylian Mbappe na każdym kroku potwierdza swój niesamowity talent. Ostatnio niemal w pojedynkę rozstrzygnął spotkania Ligue 1 z Lille (4:3) oraz Marsylią (3:0). Najlepszy strzelec ubiegłorocznych mistrzostw świata jest obecnie jednym z głównych kandydatów do Złotej Piłki. - Rewanż z Bayernem Monachium będzie kluczowy. Jeśli uda mu się odwrócić losy tej konfrontacji to może przekona wszystkich, że jest godny tytułu najlepszego piłkarza świata - napisali dziennikarze goal.com, nawiązując do drugiego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nikt w Paryżu nie wyobraża sobie drużyny bez 24-latka, natomiast ten nie ukrywa zainteresowania innym kierunkiem.

Kylian Mbappe odpowiedział na pytanie o ewentualny transfer. "Tylko do Milanu"

Mbappe gościł w poniedziałek na gali The Best FIFA Football Awards w Paryżu. Francuz odebrał nagrodę za drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego piłkarza 2022 roku. Ustąpił on miejsca jedynie swojemu klubowemu koledze Leo Messiemu. Podczas ceremonii doszło do sytuacji, która obiegła już piłkarski świat. Jeden z fanów zapytał się piłkarza o to, w jakim klubie chciałby zagrać we Włoszech. Mbappe z uśmiechem na twarzy odpowiedział: "Gdybym trafił do Serie A, to tylko do Milanu". Scenę zarejestrowały kamery.

Fani Milanu zachodzą teraz w głowę, czy Francuz żartował, a może faktycznie jest coś na rzeczy. Nie ulega jednak wątpliwości, że materiał rozbudził ich apetyty. - Wiadomo - napisał dziennikarz Mateusz Święcicki. W sieci można znaleźć również wywiad z piłkarzem, którego udzielił kilka dobrych lat temu właśnie w koszulce AC Milanu.

Mbappe przeniósł się do PSG w sierpniu 2017, kiedy został wypożyczony z Monaco. 1 lipca 2018 oficjalnie ogłoszono, że Francuz na stałe będzie reprezentował barwy Paryżan. Kwota transakcji wyniosła 145 milionów euro. Od początku przygody z aktualnym mistrzem Francji rozegrał łącznie 246 meczów, w których strzelił 200 bramek i zaliczył 95 asyst. W maju ubiegłego roku zrezygnował z transferu do Realu Madryt i podpisał lukratywny kontrakt z obecnym pracodawcą, wedle którego inkasuje aż 93 miliony euro rocznie. Obowiązuje on do końca czerwca 2025 roku.

Po 25. kolejkach Ligue 1 PSG zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 60 punktów. Druga Marsylia traci już do nich osiem punktów. Najbliższy mecz piłkarze Christophe'a Galtiera rozegrają w sobotę, 4 marca, kiedy zmierzą się z Nantes. Cztery dni później czeka ich rewanżowe starcie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. W pierwszym Paryżanie polegli u siebie 0:1.