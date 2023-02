Sensacyjny transfer Messiego coraz bliżej. Ludzie z jego otoczenia potwierdzają

Kontrakt Messiego z PSG wygasa wraz z końcem czerwca tego roku i na razie nie wiadomo, co dalej z jego przyszłością. Według francuskich mediów decyzja ma najwcześniej zapaść po meczu rewanżowym Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Z kolei Hiszpanie ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących potencjalnych przenosin mistrza świata to Newell's Old Boys, a więc zespołu, w którym Messi dojrzewał piłkarsko.

Leo Messi może wrócić do Rosario. Rozmawiał już z trenerem Newell's Old Boys

Kilka dni temu były piłkarz Sergio Aguero, który jest również bardzo dobrym przyjacielem Messiego, przyznał, że 35-latek chciałby wrócić do Newell's Old Boys. - Poważnie rozważa możliwość gry dla Newell's - powiedział przyjaciel napastnika PSG, cytowany przez brazylijski portal uol.com.br. Tego samego zdania jest były asystent Diego Simeone, German Burgos.

W poniedziałek dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił kolejne szczegóły dotyczące przyszłości Leo Messiego. Według nich Argentyńczyk tuż po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze miał odbyć rozmowę z trenerem Newell's Old Boys - Gabrielem Heinze. "Spotkanie miało zacząć spełniać marzenie Leo" - czytamy.

Nadzieje na powrót Messiego do klubu mają także fani drużyny. Coraz więcej spekulują o możliwych ponownych występach Argentyńczyka choćby w mediach społecznościowych. W dyskusji biorą także udział tamtejsi dziennikarze.

Jak podaje "Mundo Deportivo", Messi wróci do Rosario już w czerwcu. 16 czerwca ma wziąć udział w meczu pożegnalnym Maxa Rodrigueza, który niedawno zdecydował się zakończyć karierę. Dochód z biletów ma zostać przekazany na cele charytatywne. Niewykluczone, że po tym wydarzeniu ponownie kibice ujrzą Messiego w koszulce Newell's Old Boys. Przyszłość piłkarza będzie już wtedy jasna.

Messi był piłkarzem Newell's Old Boys w latach 1994-2000, a więc między siódmym a trzynastym rokiem życia. Potem przeniósł się do FC Barcelony.