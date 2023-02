Dramat piłkarza PSG. "Bardzo smutna sprawa". Najczarniejszy scenariusz

W niedzielę Paris Saint-Germain rozbiło Olympique Marsylia 3:0 w klasyku francuskiej Ligue 1. Mistrzowie Francji mieli wielkie powody do radości po efektownym zwycięstwie nad odwiecznym rywalem, ale też powody do smutku po ciężkiej kontuzji Presnela Kimpembe.

W 13. minucie środkowy obrońca padł na boisko bez kontaktu z rywalem. Na twarzy Francuza malowało się wielkie cierpienie i od razu wiadomo było, że doznał bardzo poważnej kontuzji. Kimpembe został zniesiony z boiska na noszach, jednak nie pojechał od razu do szpitala. Zawodnik obejrzał drugą połowę z ławki rezerwowych.

- Doznał bardzo poważnego urazu. Dla niego to koniec sezonu - po meczu rozwiał wątpliwości trener paryżan - Christophe Galtier. - To bardzo smutna sprawa. Widziałem, jak ciężko pracował, by wrócić na boisko - dodał pomocnik - Marco Verratti.

Dramat Presnela Kimpembe

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Kimpembe. Oficjalny komunikat klubu był bardzo lakoniczny i dowiedzieliśmy się z niego, że zawodnik zerwał ścięgno Achillesa i w najbliższych dniach przejdzie operację. Dziennik "L'Equipe" przewidywał, że przerwa piłkarza potrwa aż od ośmiu do dziewięciu miesięcy.

Dla Kimpembe to kolejny dramat w ostatnich miesiącach. 27-latek stracił początek sezonu z powodu kontuzji uda. Po powrocie do gry zaczął odczuwać dyskomfort w ścięgnie Achillesa. Jak się okazało, kontuzja była na tyle poważna, że stoper nie pojechał na mistrzostwa świata w Katarze.

Kimpembe stracił też początek tego roku. Do gry wrócił dopiero 11 lutego, gdy zagrał przez 10 minut w meczu z AS Monaco (1:3). Przed tygodniem wystąpił przez 90 minut w spotkaniu z OSC Lille (4:3), a w niedzielę doznał kolejnej poważnej kontuzji.

Kimpembe to wychowanek PSG. Do tej pory rozegrał dla klubu 236 meczów, w których strzelił trzy gole i miał trzy asysty. 27-latek jest mistrzem świata z 2018 r. Z PSG zdobył m.in. sześć tytułów mistrza kraju, a w 2020 r. zagrał w finale Ligi Mistrzów, w którym paryżanie przegrali z Bayernem Monachium 0:1.