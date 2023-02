Trener PSG walczy o posadę. Niemal dosłownie. Nie wytrzymał

Niedziela w Ligue 1 stała pod znakiem walki o mistrzostwo kraju. Na Stade Velodrome spotkały się bowiem druga i pierwsza drużyna tabeli, Olympique Marsylia i PSG. Poza odwieczną rywalizacją obu zespołów, spotkanie miało ogromny ciężar gatunkowy ze względu na sytuację w tabeli. W przypadku zwycięstwa gospodarzy różnica między obrońcami tytułu, a potentatami zmniejszyłaby się do zaledwie dwóch oczek. Jednocześnie kibice mieli w pamięci niedawny mecz Pucharu Francji, w którym Olympique wygrał 2:1.

Paryskie gwiazdy spisały się na medal

Tym razem, drużyna Paris Saint Germain nie dała jednak szans niezwykle zmotywowanym przeciwnikom. Ogromny wkład w wygrany 3:0 mecz mały dwie największe gwiazdy Paryżan, Leo Messi i Kylian Mbappe. Obaj mieli udział przy wszystkich trzech bramkach. Argentyńczyk raz trafił do siatki i dwa razy asystował, a Francuz strzelił dwie bramki i raz zagrał ostatnie podanie do kolegi z zespołu.

Dzięki triumfowi w niedzielnym spotkaniu, stanowisko trenera PSG obronił trener Christophe Galtier. Były szkoleniowiec Lille i Nicei, po serii porażek, remisów i minimalnych zwycięstw, był już na wylocie z paryskiej drużyny. Wysokie zwycięstwo z największym rywalem z pewnością jednak pozwoli mu kontynuować pracę ze swoimi podopiecznymi.

Galtier prawie doprowadził do bójki

O tym, jak bardzo Galtierowi zależało na niedzielnym zwycięstwie, świadczy fakt, jak agresywnie zachowywał się względem kibiców Olympique Marsylia. Do sieci wypłynęło nagranie jednego z francuskich kibiców, na którym widać, jak trener PSG kłóci się z fanami OM i ma ewidentną ochotę przeskoczyć przez płot, by się z nimi bezpośrednio skonfrontować. Na przeszkodzie stanęli jednak członkowie sztabu, którzy poprowadzili go w kierunku tunelu.

Dzięki niedzielnemu triumfowi drużyna PSG ma przewagę ośmiu punktów nad Olympique Marsylia w tabeli Ligue 1. Trzecie AS Monaco oraz czwarte RC Lens traci do Paryżan dwa oczka więcej. Teraz przed podopiecznymi Christophe'a Galtiera domowy mecz z Nantes, po którym nadejdzie czas na rewanżowe spotkanie 1/8 Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

