Leo Messi pobił kolejny rekord. Pierwszy zawodnik w historii [WIDEO]

PSG wraca wreszcie na właściwe tory. Trzeba przyznać, że dla piłkarzy Christophe'a Galtiera początek lutego był wyjątkowo trudny. Trzy przegrane mecze z rzędu z pewnością nie napawały optymizmem. Niedawno pokonali jednak Lille (4:3), a w ostatnią niedzielę rozbili Olympique Marsylię (3:0). Popisowy występ odnotował Leo Messi, który pobił kolejny rekord.

Leo Messi przełamał barierę 700 goli. Rekord. Dokonał tego jako pierwszy piłkarz w historii

Messi po raz pierwszy dał się we znaki piłkarzom wiceliderowi Ligue 1 już 25. minucie, kiedy kapitalnym, prostopadłym zagraniem obsłużył Kyliana Mbappe, który dał prowadzenie Paryżanom. Cztery minuty później Francuz odwdzięczył się koledze. Messi pewnie wykorzystał penetrujące podanie wzdłuż bramki i pokonał Lopeza. Tym samym stał się pierwszym piłkarzem w historii, który zdobył 700 bramek podczas gry dla klubów z TOP 5 lig świata. W statystyce brane są pod uwagę gole we wszystkich rozgrywkach. Drugi w tym rankingu jest Cristiano Ronaldo, który ma na koncie 696 trafień.

Na koniec Messi spuentował jeszcze występ kolejnym genialnym zagraniem do Mbappe, który ustalił wynik spotkania. Paryżanie wzięli surowy odwet za spotkanie 1/8 finału Francji, kiedy przegrali 1:2 i odpadli z rozgrywek.

Messi dołączył do PSG w sierpniu 2021 roku, kiedy to wygasł jego kontrakt z FC Barceloną. Od tamtej pory rozegrał już w barwach paryskiego klubu 62 mecze, w których strzelił 28 bramek. Argentyńczykowi z końcem czerwca 2023 roku kończy się umowa, a nadal nie zostały podjęte decyzję co do jej przedłużenia. Według najnowszych informacji rozmowy mają odbyć się po rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

Po 25. rozegranych kolejkach Ligue 1 PSG zajmuje fotel lidera z dorobkiem 60 punktów. Druga Marsylia traci już do niego osiem punktów. Podium zamyka Monaco (50 pkt). Najbliższy mecz Paryżanie rozegrają w sobotę, 4 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Nantes.