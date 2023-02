Messi i Mbappe zabawili się hicie Ligue 1. Wielki triumf PSG [WIDEO]

To były cztery minuty, które wstrząsnęły gospodarzami. To były cztery minuty, w trakcie których Olympique Marsylia został rozbity przez duet Lionel Messi - Kylian Mbappe. W niedzielny wieczór Argentyńczyk i Francuz błyszczeli, doprowadzając do rozpaczy kibiców i graczy rywala.

W 25. minucie piłkarze Igora Tudora zostawili Messiemu za dużo miejsca. Argentyńczyk przebiegł z piłką kilkanaście metrów i podał prostopadle do wychodzącego z lewej strony Mbappe. Francuz wpadł w pole karne i bez problemu zdobył bramkę na 1:0.

Chwilę później PSG podwyższyło prowadzenie. Tym razem podawał Mbappe, a strzelał Messi. Francuz przytrzymał piłkę z lewej strony, wyczekał odpowiedni moment podania do Argentyńczyka, który wbiegł za pleców obrońców Marsylii i z bliska zdobył bramkę na 2:0.

Wygrana PSG. Show Messiego i Mbappe

Kwintesencją występu tej Messiego i Mbappe było jednak to, co wydarzyło się w 55. minucie. Argentyńczyk fenomenalnie podał do Francuza, podnosząc piłkę nad kilkoma obrońcami Marsylii. Mbappe wbiegł w pole karne i strzałem z powietrza słabszą - lewą - nogą nie dał szans Pau Lopezowi.

Mistrzowie Francji zrewanżowali się odwiecznemu rywalowi za niedawną porażkę w Pucharze Francji. 8 lutego Marsylia pokonała PSG 2:1 po golach Alexisa Sancheza oraz Rusłana Malinowskiego. Honorową bramkę dla paryżan zdobył wtedy Sergio Ramos.

Sytuacja PSG w lidze jest dużo lepsza. Po 25 kolejkach paryżanie są liderem ligi i mają 60 punktów, czyli o osiem więcej od drugiej Marsylii. Trzecie AS Monaco, które w niedzielę przegrało 0:3 z Niceą, ma 50 punktów, czyli tyle samo, ile czwarte w tabeli Lens.

W sobotę PSG podejmie Nantes. Marsylia w niedzielę zagra na wyjeździe z Rennes. Wcześniej, bo w środę, marsylczycy podejmą Annecy w Pucharze Francji.