Największe gwiazdy mogą odejść z PSG. Zaskakujące informacje. Jest drugie dno

Katarczycy chcą wymóc na zarządzie PSG, by ten ostro obciął płacowy budżet. Jak podaje "The Mirror", obniżka to ma nastąpić pod koniec letniego okienka transferowego i sięgnąć nawet 30 proc. To może oznaczać odejście jednej z trzech wielkich ofensywnych gwiazd - Messiego, Neymara lub Mbappe.

Katarczycy żądają zmniejszenia wydatków na pensje piłkarzy PSG. W tle zakup Manchesteru United

Powodem takiego działania oficjalnie ma być nowe porozumienie klubu z UEFA w sprawie respektowania zasad Finansowego Fair Play. Za kulisami mówi się jednak, że wpływ na to ma również próba pozyskania przez Katarczyków Manchesteru United. Formalnie PSG jest własnością spółki Qatar Sports Investments, a angielską drużynę próbuje przejąć szejk Jassim Bin Hamad Al Thani, prezes jednego z katarskich banków QIB. Nie jest jednak tajemnicą, że zarówno spółka, jak i szejk w dużej mierze są powiązani z katarskimi władzami.

Teoretycznie Jassim Bin Hamad Al Thani działa na własną rękę. Spółka QSI nie może uczestniczyć w przejęciu Manchesteru United, ponieważ zgodnie z zasadami UEFA dwa kluby należące do tego samego właściciela nie mogą brać udziału w tych samych rozgrywkach. To odebrałoby PSG i Manchesterowi United możliwość konkurowania w Lidze Mistrzów. Powiązania są jednak oczywiste. 44-letni szejk jest synem Hamada bin Khalify (byłego emira Kataru) i bratem Tamima, obecnego przywódcy. Z kolei QSI jest spółką zależną od katarskiego państwowego funduszu majątkowego Qatar Investment Authority.

Zmiany w PSG. Messi, Neymar czy Mbappe - który z nich odejdzie?

Możliwe więc, że pojawienie się informacji o planowanych radykalnych obniżkach płac w PSG zaraz po złożeniu oferty przez Al Thaniego rodzinie Glazerów, to żaden zbieg okoliczności. Dla paryskiego klubu może to oznaczać rozbicie słynnego tercetu Messi - Neymar - Mbappe. Właściwie możliwe jest odejście każdego z nich.

Messiemu pod koniec czerwca wygasa kontrakt, a negocjacje stanęły w martwym punkcie. Poza tym od dawna mówi się, o możliwym powrocie do FC Barcelony. Neymar z kolei staje się dla klubu problemem. Przez sześć lat nie spełnił oczekiwań na boisku, a kłopoty ma sprawiać również poza nim. Mbappe natomiast marzy o wygranej w Lidze Mistrzów, a jak na razie w barwach PSG nie jest w stanie tego spełnić, zatem ponownie rozważa odejście do Realu Madryt.