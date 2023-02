Sceny przed hitowym meczem PSG w lidze. Tak, to trening [WIDEO]

Po 24 kolejkach PSG ma 5 punktów przewagi w lidze francuskiej nad drugą Marsylią. W niedziele oba zespoły spotkają się w bezpośrednim pojedynku, który będzie bardzo istotny w kontekście walki o mistrzostwo kraju. Nic dziwnego, że mecz wzbudza ogromne zainteresowanie kibiców. W sobotę ponad 35 tysięcy fanów odwiedziło piłkarzy z Paryża na treningu.

Kibice wspierają PSG przed meczem w Marsylii. Piękne sceny

Zespół PSG odbył ostatnie ćwiczenia przed meczem z Marsylią na Parc des Princes. Zawodnicy nie trenowali przy pustych trybunach. Na zajęciach zjawiły się tłumy kibiców, którzy okazali wsparcie drużynie przed ligowym klasykiem. Według doniesień medialnych na obiekcie było aż 35 tysięcy fanów!

Oprócz chóralnych okrzyków, klubowych przyśpiewek na trybunach pojawiło się także racowisko. Można było dostrzec także wiele transparentów i sektorówek. Nagranie z obecnymi na obiekcie fanami zamieszczono w mediach społecznościowych.

Taka mobilizacja kibiców PSG nie dziwi. Spotkanie z Marsylią będzie bardzo ważne w kontekście walki o tytuł mistrzowski. W przypadku porażki wicelider zbliży się do paryżan na dystans dwóch punktów. A to sprawi, że kolejne tygodnie mogą być w stolicy Francji nerwowe.

Nerwowe mogą być także za sprawą wciąż nieznanej przyszłości Leo Messiego. Niewykluczone, że Argentyńczyk niebawem opuści szeregi paryżan. Według medialnych doniesień mistrz świata decyzję o swojej przyszłości odłożył co najmniej do 8 marca, czyli do rewanżowego meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Dopiero po tym spotkaniu ma wrócić do ewentualnych rozmów z PSG. W grę ma wchodzić też transfer do Interu Miami, powrót do FC Barcelony, a nawet do Newell's Old Boys.