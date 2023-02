Nowe informacje ws. Leo Messiego. Podali datę. Nieprzypadkową

W ostatnich tygodniach w mediach trwają coraz większe spekulacje dotyczące przyszłości Leo Messiego. Argentyńczyk nadal nie podpisał nowej umowy z PSG, a po ostatnich nieudanych negocjacjach z klubem jego ojciec widziany był na lotnisku w Barcelonie, co z kolei wywołało plotki dotyczące potencjalnego powrotu mistrza świata do FC Barcelony. Według najnowszych informacji decyzja co do przyszłości piłkarza zapadnie najwcześniej w połowie marca.

Leo Messi w połowie marca podejmie decyzje. I nie obniży pensji

Jak podaje "Le Parisen", Leo Messi dał sobie czas do namysłu odnośnie do przyszłości i decyzję o tym, gdzie zagra w kolejnym sezonie, ma podjąć najwcześniej po meczu rewanżowym z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów zaplanowanym na 8 marca.

Ta data nie jest wybrana przypadkowo. Przyszłość Leo Messiego ma bowiem zależeć od tego, czy PSG awansuje do kolejnej rundy w europejskich rozgrywkach. "Kolejna porażka w Lidze Mistrzów może popchnąć go do zmiany strony i podboju nowego świata"- czytamy.

Ponadto jak podaje źródło, Argentyńczyk wcale nie zamierza zarabiać mniej niż teraz i nie obniży swoich oczekiwań finansowych. To także ma wpływ na przedłużające się negocjacje.

Co, jeśli nie PSG? Pozyskaniem Leo Messiego ma być mocno zainteresowany Inter Miami. Ponadto nie można wykluczyć powrotu Argentyńczyka tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli do FC Barcelony. Z kolei według Germana Burgosa, byłego asystenta Diego Simeone w Atletico Madryt, Messi może chcieć zakończyć karierę w argentyńskim Newell's Old Boys.