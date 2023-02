Spięcie na treningu PSG. Leo Messi wściekły na kolegę z drużyny

W ostatnim czasie w szatni PSG nie dzieje się zbyt dobrze. W lutym media informowały, że piłkarze stracili wiarę w obecnego szkoleniowca Christophe'a Galtiera, pod którego wodzą przegrali trzy mecze z rzędu, a taka seria nie zdarzyła im się od 2011 roku. Napięcie panujące w zespole widać po zachowaniu niektórych zawodników.

Starcie Leo Messiego z kolegą na treningu PSG

Przekonał się o tym boleśnie pomocnik PSG Vitinha. Portugalczyk w ostatnich tygodniach jest krytykowany przez innych piłkarzy, gdyż ich zdaniem nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Jak podaje francuski dziennik "L'Equipe", najbardziej surowi względem niego mieli być Leo Messi i Neymar. Francuzi podali, że pomiędzy Vitnhą a Argentyńczykiem doszło do starcia podczas treningu przed najbliższym spotkaniem z Olympikiem Marsylia.

Portugalczyk miał podczas walki o pikę lekko zderzyć się z Messim, a ten zareagował na to bardzo impulsywnie. W mocnych słowach przekazał, że pomocnik nie powinien tak grać przeciwko niemu. Argentyńczyk dał w ten sposób wyraz frustracji wobec niewystarczających umiejętności kolegi z drużyny.

Leo Messi w tym sezonie strzelił 16 goli i dołożył do tego 14 asyst w 27 meczach (we wszystkich rozgrywkach). Z kolei Vitinha, który dołączył do francuskiego klubu na początku sezonu, rozegrał 33 spotkania (jedna asysta), z czego 28 od pierwszej minuty.

Lionel Messi ma prawo być zdenerwowany obecną sytuacją. Po porażce z Bayernem Monachium (0:1) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, to on wziął na siebie ciężar za przełamanie złej passy i golem z rzutu wolnego dał zwycięstwo nad LOSC Lille (4:3). Jednak gracze PSG pomimo wygranej nie mogli być szczególnie zadowoleni. Podczas spotkania kontuzji doznał Neymar. Klub poinformował, że Brazylijczyk skręcił kostkę i uszkodził więzadła. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa jego przerwa od gry.

Ostatnią opinią na temat Argentyńczyka zaskoczył francuski dziennikarz Samuel Ollivier. Francuza oznajmił, że Leo Messi jest winny słabej postawy PSG na arenie międzynarodowej. - W Ligue 1 to wystarcza, ale w Lidze Mistrzów nigdy nie przejdzie. A dzisiaj celem PSG jest Liga Mistrzów. Nie wygrywa się tych rozgrywek z zawodnikiem, który człapie po boisku - powiedział w rozmowie z "L'Equipe de Greg".

Drużyna Galtiera prowadzi obecnie w wyścigu o tytuł Ligue 1. Po 24. meczach ligowych mają na koncie 57 punktów. Przed niedzielnym bezpośrednim starciem z PSG, Olympique Marsylia zajmuje drugie miejsce, tracąc do paryskiego klubu pięć punktów.