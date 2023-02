Monstrualne pieniądze. PSG chce wydać fortunę na gwiazdę Bundesligi

Pomimo ostatniej wygranej 4-3 przeciwko OSC Lille, PSG nie jest w najlepszej formie. Przed starciem z "Mastifami" przegrali 3 mecze z rzędu, przeciwko Bayernowi Monachium, AS Monaco oraz Olympique Lyon. Słaba forma paryżan coraz bardziej irytuje kibiców, z tego względu klub myśli o wzmocnieniu składu. Jak informuje "L'Equipe" PSG chciałoby pozyskać Randala Kolo Muaniego.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Piłkarz Eintrachtu Frankfurt jest w znakomitej formie, a także ma długi kontrakt, który obowiązuje do 2027 roku. W grudniu środowisko piłkarza w "Sport Bild" jasno dała do zrozumienia, że negocjacje w sprawie transferu do lepszego klubu mogą być w tym sezonie bardzo trudne.

- Plan jest taki, aby zostać na kolejny rok - zapowiedział przedstawiciel agencji piłkarza.

Zdaniem niemieckiego medium oferta, jaką rozważyłby klub z Frankfurtu, musiałaby opiewać minimum na 100 milionów euro. Kolo Muani w tym sezonie łącznie rozegrał 30 meczów, w których zdobył 15 goli oraz zaliczył 14 asyst. Tak wysoka cena nie może dziwić. Piłkarz poza tym, że ma świetne statystyki, ma 24 lata, więc wciąż jest perspektywiczny, co również może mieć znaczenie.

Zdaniem "L'Equipe", gdyby z jakiegoś powodu PSG nie udało się sprowadzić Francuza do siebie, paryżanie spróbują powalczyć o Marcusa Thurama lub Manu Kone, którzy również dobrze radzą sobie w Bundeslidze.

Raków Częstochowa kontra Rosjanie. Walczą o tego samego piłkarza

OFERTY AVANTI24.PL: Po więcej modowych inspiracji zapraszamy na Avanti24.pl

OFERTY AVANTI24.PL: TOP 18 sukienek do pracy z Reserved. Midi w kwiaty to nasz typ! Elegancka, ale i z charakterem