Neymar może liczyć na wyjątkowe wsparcie. "Wróg" stanął na wysokości zadania

O konflikcie Kyliana Mbappe z Neymarem od dawna piszą media na całym świecie. Dwaj liderzy Paris Saint-Germain mieli kłócić się o pierwszeństwo w wykonywaniu rzutów karnych czy też pozycję w zespole. Spór przybrał takie rozmiary, że podzielił paryską szatnię, a piłkarze wylądowali na "dywaniku". Wydaje się jednak, że w trudnych chwilach zawodnicy potrafią się zjednoczyć, co w ostatnich godzinach pokazał Mbappe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Neymar kontuzjowany. Mbappe wspiera Brazylijczyka i zaprzecza doniesieniom o ich konflikcie

W niedzielę PSG wygrało z Lille 4:3, a jedną z bramek zdobył Neymar. Brazylijczyk nie dokończył jednak spotkania po tym, jak w 48. minucie starł się z Benjaminem Andre i upadł na murawę. Okazało się, że doznał kontuzji kostki - tej samej, którą uszkodził podczas mistrzostw świata w Katarze. Możliwe, że rehabilitacja potrwa kilka tygodni, w związku z czym pod znakiem zapytania stoi udział 32-latka w zaplanowanym na 8 marca rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Pierwsze spotkanie Bawarczycy wygrali 1:0.

Czarne chmury nad PSG. Jest pierwsza diagnoza Neymara

Po urazie kostki w meczu z Lille otuchy klubowemu koledze próbował dodać Mbappe. Francuz wysłał Neymarowi serdeczną wiadomość i życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia. "Bądź silny. Cały zespół czeka z niecierpliwością na Twój powrót. Idźmy do przodu, bracie" - napisał na InstaStory Mbappe. Na reakcję Neymara nie trzeba było długo czekać. "Dziękuję" - odpowiedział Brazylijczyk. Poprzez te wpisy piłkarze niejako zdementowali plotki na temat ich rzekomego konfliktu. - Mam nadzieję, że uraz nie jest poważny i wkrótce wróci do gry. Potrzebujemy go - mówił zaraz po meczu Mbappe.

W jednym z wywiadów 24-latek odniósł się również do lekceważącej postawy Neymara. Po porażce z Bayernem Mbappe namawiał kolegów do zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania. Akurat Neymar niespecjalnie przejął się słowami lidera drużyny i kilka dni później odwiedził restaurację McDonald's. Cała sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, co postanowił skomentować sam Mbappe.

- Widziałem, że ludzie rozmawiali o Neymarze, o tym, co się stało. Moja rada nie miała uderzyć w Brazylijczyka. To była tak naprawdę rada dla wszystkich. Tak, jak powiedziałem wcześniej - kiedy nasza drużyna jest w dobrej formie, co widzieliśmy na początku spotkania z Bayernem, to rywale mają więcej zmartwień. Dlatego zależy mi na promowaniu zdrowego stylu życia, który poprawi naszą wydajność - zakończył.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Messi sprawił, że stadion w 95. minucie oszalał. Campos nie wytrzymał [WIDEO]

W najbliższym meczu PSG zmierzy się z Olympique Marsylia. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 26 lutego o godz. 20.45. Z kolei rewanż z Bayernem Monachium w LM zaplanowano na 8 marca. Niewykluczone, że do tego czasu Neymarowi uda się wrócić do pełnej sprawności.