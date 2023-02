Alarm w Paryżu. Neymar zniesiony po fatalnym upadku. "Potrzebujemy go"

Paris Saint-Germain pokonało Lille na Parc des Princes, ale to zwycięstwo nie przyszło łatwo. Zespół prowadzony przez Christophe'a Galtiera prowadził 2:0 po 17. minutach i golach Kyliana Mbappe oraz Neymara. Potem Lille strzeliło trzy gole. Ostatecznie PSG wyrównało w 87. minucie po akcji Juana Bernata i Kyliana Mbappe, a wygraną liderowi ligi francuskiej dał Leo Messi, pokonując Lucasa Chevaliera z rzutu wolnego w 94. minucie. PSG kończy mecz ze sporymi problemami.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Poważny uraz Neymara. Alarm przed rewanżem z Bayernem Monachium

W 48. minucie pojedynku pomiędzy Paris Saint-Germain a Lille doszło do starcia Benjamina Andre z Neymarem. Brazylijski napastnik upadł na murawę po kontakcie, a dodatkowo doznał kontuzji kostki - dokładnie tej samej, którą uszkodził podczas mistrzostw świata w Katarze. Neymar próbował jeszcze chodzić i wrócić do gry, ale to było niemożliwe. W jego miejsce wszedł Francuz Hugo Ekitike. - Mam nadzieję, że uraz Neymara nie jest poważny i wkrótce wróci. Potrzebujemy go - mówił Kylian Mbappe po meczu.

Francuska telewizja TF1 poinformowała, że Neymar może być wyłączony z gry na kilka tygodni. To oznacza, że występ Brazylijczyka w rewanżowym starciu z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów (zaplanowany na 8 marca - red.) może stać pod dużym znakiem zapytania. Na razie Christophe Galtier nie potwierdził, że kontuzja Neymara jest poważna i przekazał na pomeczowej konferencji prasowej, że piłkarz przechodzi badania w szpitalu.

Neymar dołączył do PSG w sierpniu 2017 roku za rekordowe 222 mln euro z FC Barcelony. Brazylijski napastnik zagrał 29 meczów w tym sezonie, w których strzelił 18 goli i zanotował 17 asyst. Łącznie Neymar uzbierał 118 goli i 77 asyst w 173 meczach dla PSG, a dodatkowo wygrał cztery mistrzostwa Francji czy trzy krajowe puchary. Jego kontrakt z liderem ligi francuskiej jest ważny do końca czerwca 2027 roku.