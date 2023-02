Gigant chce Jose Mourinho. Wierzy w zatrudnienie legendy

Choć drużyna Paris Saint-Germain wciąż jest w grze o mistrzostwo Francji i Ligę Mistrzów, władze francuskiego klubu nie są zadowolone z postawy zespołu. W rozgrywkach krajowych, Leo Messi i spółka nie wygrali dwóch z czterech ostatnich spotkań. W 1/8 finału Pucharu Francji, lepszy okazał się Olympique Marsylia, wyrzucając Paryżan z walki o trofeum. W Champions League, we wtorkowy wieczór, ekipa Christophe'a Galtiera przegrała u siebie 0:1 z Bayernem Monachium. To zaczęło przelewać czarę goryczy i grunt pod nogami doświadczonego trenera zaczął się palić.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Mourinho trafi do PSG?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Santiego Aounę z portalu "footmercato.net", 56-letni trener może już niedługo stracić swoje stanowisko. Jego potencjalnym zastępcą, na którym bardzo zależy Nasserowi Al-Khelaifiemu, zarządzającemu PSG, jest Jose Mourinho.

W przypadku Portugalczyka, na horyzoncie pojawia się jednak jeden duży, ale bardzo istotny problem. Jest nim kontrakt z AS Roma, gdzie Mourinho obecnie pracuje. Kontrakt "The Special One", dobrze sprawdzającego się w roli trenera klubu z Rzymu, wygasa dopiero z końcem przyszłego sezonu. Tym samym wyciągnięcie go i zatrudnienie w PSG nie będzie łatwym zadaniem.

Kamil Glik po operacji. Wiadomo, ile czasu będzie pauzować

W pogoni za marzeniami

Niewykluczone, że w związku z trudną sytuacją na rynku trenerskim, władze Paris Saint-Germain postanowią nieco więcej zaryzykować. Podobnie jak latem 2022 roku, paryżanie mogą zdecydować się na zatrudnienie mniej znanego trenera, który wcześniej nie miał styczności z największymi gwiazdami światowego futbolu.

Zdecydowanie bardziej prawdopodobne wydaje się wzmożenie prób porozumienia z Zinedinem Zidanem. Jak już informowano kilkanaście dni temu, to on znajduje się na samej górze listy Nassera Al-Khelaifiego. Póki co jednak, były szkoleniowiec Realu Madryt nie wykazywał chęci dołączenia do PSG.

To raczej koniec Amarala w Lechu. Trener mocno skomentował wypowiedź gwiazdy

PSG po 23. kolejkach z 54 punktami jest liderem ligi francuskiej. Pięć punktów mniej ma wicelider, Olympique Marsylia.