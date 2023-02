Neymar kompletnie zignorował słowa Mbappe. Wpadł przez kolegę [ZDJĘCIE]

Dramatycznie wyglądają ostatnie dni dla zespołu PSG. Piłkarze Christophe'a Galtiera najpierw przegrali spotkanie 1/8 finału Pucharu Francji z Marsylią (1:2), następnie polegli w konfrontacji ligowej z Monaco (1:3), a w ubiegły wtorek okazali się gorsi od Bayernu Monachium (0:1) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kryzys Paryżan próbuje naprawić Kylian Mbappe, który po meczu z "Bawarczykami" postanowił przemówić do kolegów z szatni. - Każdy musi dobrze jeść i dobrze spać. Musimy ciężko pracować, by awansować - zakomunikował. Okazuje się, że słów kolegi nie wziął sobie do serca Neymar.

Neymar przyłapany w McDonald's. Wcześniej wziął udział w turnieju pokerowym

Kilkadziesiąt godzin po spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Brazylijczyk był widziany w luksusowym hotelu Hyatt Regency na turnieju pokerowym European Poker Tour. To jednak nie koniec, ponieważ później 31-latek udał się do McDonald's. Jego przyjaciel Guilherme Pita zamieścił na Instagramie relację, w której napisał: "Wreszcie zabrałem go do normalnych rzeczy". Jak zatem widać, brazylijski gwiazdor niespecjalnie przejął się porażką z Bayernem i apelem Mbappe.

Neymar Screen z IG

Neymar miał już w ostatnich dniach spięcie z innymi piłkarzami Paryżan. Podczas spotkania z AS Monaco wdał się w konflikt z Hugo Ekitike oraz Vitinhą. Ponadto doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy nim a dyrektorem sportowym Jose Camposem. To mogą być ostatnie momenty dla Brazylijczyka w stolicy Francji. "Le Parisien" podało niedawno, że klub chce pozbyć się gwiazdora nawet za darmo.

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem a PSG odbędzie się w środę 8 marca na stadionie Allianz Arena w Monachium. Paryżanie rozegrają wcześniej trzy mecze ligowe: z Lille, Marsylią oraz Nantes, w których postarają się zmazać plamę z ostatnich spotkań.