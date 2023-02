Sensacyjne wieści. PSG ma dość Neymara. Może odejść nawet za darmo

Neymar do Paris Saint-Germain trafił w sierpniu 2017 roku z FC Barcelony. Od tamtej pory Brazylijczyk jest jedną z największych gwiazd paryskiego klubu, dla którego zagrał już 172 mecze. "Le Parisien" informował, że PSG "chce się pozbyć" 31-latka, a teraz to samo źródło przekazuje zaskakujące wieści. Prezes klubu Nasser Al-Khelaifi rozważa zwolnienie zawodnika, by odciążyć budżet.

PSG zdeterminowane, by pozbyć się Neymara. Może odejść nawet za darmo

"Le Parisien", powołując się na osoby blisko związane z Paris Saint-Germain, informuje o sensacyjnym sposobie klubu na pozbycie się Neymara. Brazylijczyk miałby w lecie dostać wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy, a paryżanie mogliby go oddać za darmo. Wszystko po to, by uniknąć płacenia mu rocznej pensji, wynoszącej około 36 milionów euro. Sensacyjną opcję ma rozważać prezes klubu Nasser Al-Khelaif i jest ona zabezpieczeniem w przypadku braku chętnych na kupno Neymara. Mistrzowie Francji mają również nie chcieć w swoich szeregach zawodnika "o tak słabym wizerunku". Ostatnio Brazylijczyk miał przyznać, że męczy go toksyczna atmosfera wokół PSG.

Informacja jest zaskakująca, ponieważ jeszcze wczoraj francuski dziennik informował o spotkaniu prezesa PSG z właścicielem Chelsea Toddem Boehlym. Amerykański biznesmen miałby być zainteresowany zapłaceniem za Neymara około 60 milionów euro. Ponadto kontrakt zawodnika wygasa dopiero w czerwcu 2025 roku, a w 2017 roku paryżanie płacili za niego 222 miliony euro. W tym sezonie Neymar był kluczową postacią PSG. Po 28 meczach ma na koncie już 17 bramek i 16 asyst. Po mundialu w Katarze zanotował jednak znaczną obniżkę formy.

Kolejny mecz Paris Saint-Germain zaplanowano na niedzielę, 19 lutego o godzinie 13:00. Drużyna Christophe'a Galtiera zmierzy się na własnym stadionie z LOSC Lille. Paryżanie zajmują pierwsze miejsce w Tabeli Ligue 1 i po 23 meczach mają na koncie 54 punkty.