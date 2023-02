Mbappe nie wytrzymał po meczu z Bayernem i wziął sprawy w swoje ręce

Kylian Mbappe we wtorek wrócił do kadry meczowej PSG, po tym, jak w ostatnim czasie mierzył się z urazem uda. Francuz pojawił się na placu gry w 57. minucie zmieniając Carlosa Solera. W 82. minucie 23-latek wprowadził w euforię tysiące kibiców na Parc des Princes zdobywając gola na 1:1. Chwilę później okazało się jednak, że jest on nieuznany z powodu pozycji spalonej. Ostatecznie Paryżanie przegrali z Bawarczykami 0:1, a okazję do rewanżu będą mieli za trzy tygodnie.

Kylian Mbappe wziął odpowiedzialność. Miał zabrać głos w szatni. Nie gryzł się w język

Mbappe po wtorkowej porażce nie krył wściekłości. Najpierw udzielił wywiadu, w którym nie przybierał w słowach. - Pojedziemy tam, aby wygrać i awansować - odgrażał się skrzydłowy cytowany przez "Le Parisien", który dodał: - Musimy zagrać tym, co mamy, aby wygrać ten dwumecz. Nie jesteśmy na dnie, wciąż mamy wielkie szanse na awans.

Później 23-latek miał zabrać także głos w szatni. Jak donosi portal footmercato.net, skrzydłowy przejął odpowiedzialność i wygłosił mowę do swoich kolegów. Miał w niej nie gryźć się w język. Chciał pobudzić i dodatkowo zmobilizować drużynę.

"Według naszych informacji Mbappe przemawiał w szatni, zachował się jak lider. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, aby spróbować zmobilizować zespół dość mocnymi słowami. Były piłkarz Monaco nie trzymał języka za zębami i rozmawiał bez granic ze swoimi partnerami. To rola lidera, której najwyraźniej nie boi się już przyjąć, a pokazał ją, biorąc na siebie odpowiedzialność w trudnym okresie" - czytamy na portalu. RMC Sport dodaje, że Mbappe przekazał piłkarzom, że dla niego już wygrali w Monachium.

Autorzy tekstu zwrócili uwagę, że przemowa Mbappe była bardziej ekspresyjna i przekonująca niż wypowiedź trenera Christophe'a Galtiera. "Mbappe chce wstrząsnąć kolegami z drużyny bardziej nić Galtier, którego przemówienie było podobne do tego, co powiedział na konferencji prasowej". Spotkanie rewanżowe między Bayernem a PSG odbędzie się w środę 8 marca o 21:00.