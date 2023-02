FC Nantes pogrążyło się w żałobie przed meczem z Juventusem. Rodzinna tragedia piłkarza

Nantes wróciło do europejskich pucharów po blisko 20 latach. Ostatni raz grali w Pucharze Intertoto w 2004 roku. W tym sezonie w fazie grupowej Ligi Europy trafili do grupy z SC Freiburgiem, Karabachem Agdam oraz Olympiakosem Pireus. Ekipa z Francji pomimo kiepskiego startu ostatecznie zajęła drugie miejsce w tabeli i awansowała do 1/16 finału. Na tym etapie rozgrywek zmierzy się z Juventusem. Dla kibiców ten mecz ma wielkie znaczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Kuczyński zdobył historyczny brązowy medal podczas PŚ w short tracku! "Czułem, że mogę wygrać"

Napastnikowi Nantes zmarła córka. Nie zagra z Juventusem

Ekipa prowadzona przez Antoine'a Kombouare podejdzie do tego spotkania osłabiona, ponieważ zabraknie w nim Ignatiusa Ganago. Powód jego nieobecności jest wstrząsający. We wtorek klub poinformował, że zmarła pięcioletnia córka Kameruńczyka. Francuski Eurosport przekazał, że dziecko ostatnio chorowało, a zawodnik udał się do Kamerunu, aby przejść przez ten trudny moment z najbliższymi. "FC Nantes jest w żałobie. Myślimy o tobie Gana. Klub jest z tobą w tym okropnym momencie" - czytamy.

Ogromna rodzinna tragedia poruszyła również inne francuskie kluby, które przekazały Ganago słowa wsparcia. "Olympique Marsylia przesyła najgłębsze kondolencje Ignatiusowi Ganago i jego rodzinie", "Saint-Etienne łączy się w bólu Ignatiusem i wszystkimi jego bliskimi. Klub składa im najszczersze kondolencje w tym okropnym momencie." - czytamy na Twitterze. Wsparcie napastnikowi okazały także między innymi Troyes, Clermont Foot, Auxerre oraz RC Lens, które zapowiedziało, że podczas najbliższego starcia z Nantes zostanie oddany hołd zmarłej córce Ganago.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sensacyjne doniesienia z Anglii. Rooney gotowy ratować klub reprezentanta Polski

Ignatius Ganago przeniósł się do Nantes latem zeszłego roku. Do tej pory zagrał w 28 meczach, w których strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Kameruńczyk pojawia się na boisku głównie z ławki rezerwowych.

Pierwszy mecz pomiędzy Nantes a Juventusem odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 21:00 w Turynie. Rewanż zaplanowany jest na 23 lutego o 18:45.

Afera melioracyjna. Są nowe informacje. Będą zmiany w zarządzie PZPN