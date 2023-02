Burza w PSG. Największe gwiazdy nie wytrzymują toksycznej atmosfery w szatni. Odejdą

We wtorek Paris Saint Germain zagra swój pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. W ekipie z Parc de Princes atmosfera jest daleka od ideału, a w dodatku negatywnie wpływają na nią wyniki. Paryżanie w miniony weekend przegrali 1:3 z AS Monaco, a w szatni doszło do gorącego spięcia między zawodnikami.

Według L'Equipe podczas sobotniego meczu Neymar skarcił kolegów z drużyny - Vitinhę i Hugo Ekitike - za ich słabe występy. Brazylijczyk miał być niezadowolony, że Vitinha nie podał mu piłki w odpowiednich momentach, podczas gdy jego partner w ataku Ekitike – grający pod nieobecność Kyliana Mbappe i Leo Messiego – wprawił go w furię z powodu swojej kiepskiej dyspozycji. Ze strony Neymara oberwało się również Luisowi Camposowi. To doradca piłkarski Nassera Al-Khelaïfiego, szefa klubu. Po ostatnim gwizdku doradca zarządu PSG skrytykował piłkarzy za "brak agresywności" i zaangażowania, co nie spodobało się Neymarowi oraz jego rodakowi Marquinhosowi.

W stolicy Francji co roku, niezależnie od osoby trenera, dochodzi do jawnych konfliktów w drużynie. Już zeszłego lata media ujawniły, że Luis Campos namawia do pozbycia się Neymara. Zwłaszcza gdy sytuacja zaczęła być jeszcze bardziej napięta w sierpniu, gdy Brazylijczyk pokłócił się z Mbappe o wykonywanie rzutów karnych. Dziś, według informacji francuskiego "Foot Mercato", katarskie władze zadecydowały w sprawie przyszłości 31-latka. Sam zawodnik chce odejść po zakończeniu sezonu.

Klub nie będzie robił mu problemów, zwłaszcza że szefowie są rozczarowani ostatnimi występami Neymara. Sytuacja po meczu z Monaco tylko to rozczarowanie spotęgowała. Pytanie jedynie kto zgłosi się po Brazylijczyka, ale raczej chętnych nie będzie brakowało.

Niepewna jest również przyszłość Leo Messiego. W jego przypadku klub chętnie by go zatrzymał, ale tego samego musi chcieć Argentyńczyk, który zaczyna mieć wątpliwości w tej kwestii z uwagi na atmosferę w klubie. Jego kontrakt z PSG obowiązuje do końca sezonu.