Co dalej z Messim. Trzy potencjalne kierunki, z których jeden mało realny

Leo Messi w czerwcu 2021 roku wypełnił kontrakt z FC Barceloną, a w sierpniu związał się z Paris Saint-Germain. Argentyńczyk do tej pory zagrał dla paryskiego klubu 59 meczów, w których zdobył 26 goli i zaliczył 29 asyst. Jego kontrakt wygasa już w czerwcu 2023 i do tej pory nie został przedłużony. W związku z tym 35-latek jest łączony z wieloma klubami, a dziennikarz Gerard Romero wskazał, gdzie może trafić, jeśli nie podpisze nowej umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołania Santosa? Problemy już na starcie

Leo Messi zmieni barwy klubowe? Wiadomo, gdzie może zagrać po odejściu z PSG

Jeszcze przed mundialem w Katarze media informowały, że po zakończeniu turnieju Leo Messi podejmie decyzję w sprawie nowej umowy z Paris Saint-Germain. Tak się jednak nie stało, a Fabrizio Romano informował, że spotkanie piłkarza z władzami klubu ma odbyć się w lutym. Wciąż trwają więc spekulacje na temat przyszłości Argentyńczyka.

Najnowsze wieści przekazał Gerard Romero. "Jeśli Messi opuści PSG, to jego miejscami docelowymi będą liga argentyńska, MLS lub FC Barcelona. Prawdopodobieństwo powrotu do Barcelony jest bardzo małe, ale istnieje" - stwierdził dobrze poinformowany dziennikarz. Warto wspomnieć, że Romero jako pierwszy poinformował o transferze Messiego do Paris Saint-Germain w lipcu 2021 roku.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Z kolei "Le Parisien" informowało w poniedziałek, że warunkiem pozostania Leo Messiego w PSG jest odejście Neymara. Klub ma chcieć pozbyć się Brazylijczyka, którego "wpływ na grę zespołu jest coraz mniej pozytywny". Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na decyzję Messiego o pozostaniu, ma być wynik, jaki PSG osiągnie w Lidze Mistrzów. Już we wtorek, 14 lutego o godzinie 21:00 paryżanie zmierzą się z Bayernem Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału prestiżowych rozgrywek.