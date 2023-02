- Co się dzieje? Kto komentował ten mecz? - dopytywał pomocnik Olympique Marsylia i reprezentacji Ukrainy - Rusłan Malinowski - po tym, jak amerykańscy dziennikarze nazwali go Rosjaninem.

Do fatalnej pomyłki doszło na antenie stacji beIN Sports w trakcie sobotniego meczu Marsylii z Clermont (2:0). Malinowski nie tylko został nazwany Rosjaninem. Komentatorzy dopuścili się też skandalicznego żartu po nieudanym rzucie wolnym w wykonaniu piłkarza. - Piłka poleciała prawie do Moskwy - rzucili dziennikarze.

"Nie spodziewałem się, że gaz z Francji może mieć wpływ na Florydę. Przepraszam" - ironicznie napisał na Twitterze Malinowski. "Skoro błąd został popełniony w telewizji, chciałbym usłyszeć przeprosiny w kolejnej transmisji na żywo, a nie na Twitterze" - dodał.

Amerykańska stacja jeszcze nie odniosła się do sytuacji. Skomentowała ją zaś żona piłkarza. "Co jest k***a? Rosjanin? Tak niekompetentne osoby nie powinny komentować meczów. Wstyd" - napisała na Instagramie.

Malinowski to 51-krtony reprezentant Ukrainy, dla której strzelił siedem goli. Pomocnik zawodnikiem Marsylii jest od 9 stycznia, kiedy trafił do klubu na zasadzie wypożyczenia z Atalanty Bergamo. Do tej pory Malinowski rozegrał we Francji osiem meczów, strzelił dwa gole. Jedną z bramek zdobył w środowym spotkaniu Pucharu Francji z PSG (2:1).

Pierwsze kroki w zawodowym futbolu Malinowski stawiał w Szachtarze Donieck, który wypożyczał go do Sewastopola, Zorii Ługańsk oraz Genku, który wykupił go w 2017 r. Dwa lata później Ukrainiec trafił do Atalanty, w której rozegrał 143 mecze i strzelił 30 goli.

Malinowski wielokrotnie krytykował działania wojenne prowadzone od roku przez Rosję w Ukrainie. W lutym zeszłego roku zawodnik dziękował Polakom i Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za zbojkotowanie meczu barażowego z Rosją o awans na mistrzostwa świata.