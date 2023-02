Kataklizm w PSG. Tajemniczy wirus w zespole. Galtier nie ma kim grać

Już we wtorek 14 lutego PSG zmierzy się z Bayernem Monachium w pierwszym meczu 1/8 Ligi Mistrzów. Starcie, które jest największym hitem tej fazy rozgrywek, może bardzo ucierpieć z powodu problemów zdrowotnych w drużynie mistrza Francji. Wykluczony jest występ Kyliana Mbappe we wtorkowym spotkaniu, a pod znakiem zapytania stoi obecność Leo Messiego, który zmaga się z urazem ścięgna podkolanowego. Jakby tego było mało, to w drużynie PSG krąży grypa żołądkowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

Fabian Ruiz jedną z ofiar wirusa, który krąży w drużynie PSG

Francuskie radio RMC Sport poinformowało, że w sobotę rano kilku piłkarzy zmagało się z grypą żołądkową. Uskarżali się na wymioty, bóle brzucha i zmęczenie. Miało to wpłynąć na plany i skład, który Christophe Galtier desygnuje do gry przeciwko AS Monaco. Według ich informacji zakażony wirusem jest Fabian Ruiz, który znalazł się poza kadrą na sobotni mecz. Niepewny był również stan zdrowia Vitinhii, Portugalczyk znalazł się jednak w pierwszym składzie na mecz.

O problemach PSG niech świadczy fakt, że na ławce rezerwowych było zaledwie ośmiu zawodników, w tym dwóch młodzieżowców oraz 32-letni rezerwowy bramkarz Letellier.

Paryżanie zorganizowali przed meczem spotkanie z klubowym lekarzem, który poinstruował zawodników, jak powinni się zachowywać i czego unikać w sytuacji, gdy w drużynie krąży wirus. Cała sytuacja sprawia, że PSG może przystąpić bardziej osłabione do gry z Bayernem. A to wszystko w momencie, gdy przed paroma dniami paryżanie zostali wyeliminowani z gry w Pucharze Francji, a w rozgrywkach ligowych nie wyglądają zbyt przekonująco.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

PSG po 22 kolejkach jest liderem tabeli i uzbierało 54 punkty, o osiem więcej niż drugi Olympique Marsylia. Początek meczu z AS Monaco o 17:00.