Kłopoty Neymara. Burmistrz stracił cierpliwość. "Wyślemy akta do prokuratora"

Neymar jest znany nie tylko z wielkich umiejętności piłkarskich, ale również z rozrywkowego stylu życia. Francuskie media regularnie donoszą o kolejnych imprezach, w których bierze udział. Mowa między innymi o sytuacji z końcówki 2021 roku, kiedy to kilka godzin po tym, jak odniósł kontuzje, wziął udział ze znajomymi w grze w pokera, która trwała do późnych godzin nocnych.

Burmistrz ma dość imprez Neymara. Sprawa ma trafić do prokuratury

Neymar mieszka na co dzień w pięciopiętrowej willi w Bougival. Jak donosi "Le Parisien", sąsiedzi Brazylijczyka mają już stanowczo dość jego trybu życia. Dziennikarze informują, że pozostali mieszkańcy skarżą się na notoryczne imprezy. Najwięcej mówi się o tej, która odbyła się w zeszłą niedzielę z okazji urodzin Neymara. Z relacji mediów wynika, że od popołudnia do późnych godzin wieczornych z posiadłości Brazylijczyka rozbrzmiewała głośna latynoska muzyka. Sąsiedzi byli z tego powodu bardzo zirytowani i zadzwonili po policję.

Nieopodal willi zawodnika PSG mieszka burmistrz Bougival Luc Wattelle. W rozmowie z "Le Parisien" wypowiedział się na temat notorycznych imprez Neymara. - To nie był tylko hałas w tle. To było niesamowicie irytujące. Co można zrobić z kimś, kto tak naprawdę nie ma problemu zapłacić grzywny w wysokości 135 euro, biorąc pod uwagę to, ile zarabia? W końcu wyślemy akta do prokuratora za powtarzające się problemy z przestrzeganiem porządku publicznego. - powiedział.

Ciągłe imprezy nie przeszkadzają Neymarowi w utrzymaniu dobrej formy. W bieżącym sezonie rozegrał 26 meczów, w których strzelił 17 goli i zaliczył 16 asyst. PSG po 22 kolejkach jest liderem tabeli Ligue 1 z 54 punktami na koncie. Nad drugim Olympique'em Marsylia ma osiem punktów przewagi.

