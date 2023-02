Katastrofa dla PSG. Messi może ominąć hitowe starcie w Lidze Mistrzów

W środę o 21:10 PSG zmierzyło się z Olympique Marsylia w Pucharze Francji. Drużyna z Paryża bardzo słabo zaprezentowała się w tym spotkaniu i przegrała 1:2, tym samym odpadając z rozgrywek. Na domiar złego kontuzji nabawił się Leo Messi.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła Kraków chce awansu. Błaszczykowski zgłasza gotowość

Leo Messi kontuzjowany. Może nie zagrać z Bayernem Monachium

Najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Argentyńczyka przekazało "L'Equipe". Zdaniem dziennikarzy Messi nabawił się urazu ścięgna podkolanowego i na pewno nie zagra w meczu z AS Monaco w Ligue 1, który zaplanowany jest na najbliższą sobotę. Francuzi dodają, że napastnika może zabraknąć również w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. To starcie odbędzie się już we wtorek. Media podkreślają jednak, że PSG nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie, a działacze są pewni, że Argentyńczyk zagra w hitowym meczu.

Była żona ręczy za Alvesa. "Byłabym gotowa włożyć za niego rękę w ogień"

Brak Messiego w meczu z Bayernem byłby sporym ciosem dla PSG. Przypomnijmy, że w spotkaniu z mistrzami Niemiec na pewno nie weźmie udziału Kylian Mbappe, który doznał urazu w meczu z Montpellier. "Badania wykazały, że Kylian Mbappe doznał urazu lewego uda. Szacuje się, że będzie niezdolny do gry przez około trzy tygodnie." - czytamy w komunikacie klubu. Zawodnik powinien wyzdrowieć na rewanżowy mecz z niemieckim zespołem, który zaplanowany jest na 8 marca.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W obecnym sezonie Leo Messi jest w świetnej dyspozycji. Do tej pory rozegrał 25 meczów, w których strzelił 15 goli i zaliczył 14 asyst. PSG po 22 kolejkach jest liderem tabeli i uzbierało 54 punkty, o osiem więcej niż drugi Olympique Marsylia.

Był na wylocie z Realu, wyrasta na lidera drużyny. "Stał się niezbędny"