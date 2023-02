Kłopoty Messiego. Nie może zagrać w swojej koszulce w PSG. Kuriozalny powód

W środę 8 lutego PSG zagra na wyjeździe z Olympique Marsylia w 1/8 finału Pucharu Francji. Starcie wyjątkowo będzie elektryzować kibiców ze względu na to, że zagrają ze sobą aktualnie dwie najlepsze drużyny we Francji i odwieczni rywale. Na boisku mamy obejrzeć wszystkie największe gwiazdy PSG, z Neymarem i Leo Messim na czele. Argentyńczyk przed pierwszym gwizdkiem napotkał jednak niecodzienny problem.

Leo Messi nie będzie mógł zagrać ze swoim numerem

Messi nie będzie mógł wystąpić z numerem "30" na koszulce, który nosi od chwili dołączenia do PSG. Jak informuje portal Sports Brief, wszystko przez przepisy obowiązujące w rozgrywkach Pucharu Francji. Według nich, piłkarze wychodzący w pierwszym składzie danej drużyny, muszą grać z numerami od 1 do 11.

Oznacza to, że Leo Messi będzie musiał zagrać z innym numerem. Prawdopodobnie nie założy jednak koszulki z nr 10, która przez lata była jego znakiem rozpoznawczym w FC Barcelonie i reprezentacji Argentyny. W PSG ten numer należy do Neymara, a Brazylijczyk również ma wystąpić od początku meczu w Marsylii.

W zeszłym sezonie pod nieobecność Neymara w tych rozgrywkach Messi przejął od niego nr 10. Niewiele to dało, gdyż PSG przegrało wówczas 0:1 z Niceą w 1/8 finału Pucharu Francji i plany na zdobycie tego trofeum trzeba było przełożyć na następny rok. W tamtym sezonie niespodziewanie po końcowy triumf sięgnęli piłkarze Nantes, którzy pokonali 1:0 wspomnianą Niceę.

W obecnym sezonie Leo Messi rozegrał 24 spotkania w PSG, zdobył w nich 15 bramek oraz zaliczył 14 asyst. PSG po 22. kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 54 punktów. Nad drużyną z Marsylii mają osiem punktów przewagi. Starcie obu ekip w Pucharze Francji rozpocznie się 8 lutego o godzinie 21:00.