Niespodziewany powrót do PSG? Piłkarz już chce opuścić Juventus

Sytuacja Juventusu jest nie do pozazdroszczenia. Po otrzymaniu piętnastu karnych punktów do tabeli Serie A, za ukrycie kilkuset milionów euro strat, z drużyny "Starej Damy" chce odejść coraz więcej piłkarzy. Jednym z nich jest Leandro Paredes, który zastanawia się nad powrotem do PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo O co chodzi w procesie Lewandowski - Kucharski? Ujawniamy kulisy

Problemy Juventusu

Afera związana z ukrywaniem kilkuset milionów strat poniesionych przez Juventus w ostatnich latach wybuchła pod koniec 2022 roku. Wówczas z pracy w klubie zrezygnowali Andrea Agnelli i Pavel Nedved, którzy mieli być za to odpowiedzialni.

W związku z nielegalnymi działaniami klubu, władze włoskiej piłki, wraz z sądem, postanowiły poważnie zareagować. Efektem tego było odjęcie klubowi aż piętnastu punktów w ligowej tabeli, co może pozbawić zespół z Turynu szansy na grę w europejskich pucharach.

Szokująca opinia o Haalandzie. "Erling wybrał zły klub"

Ta sytuacja nie spodobała się wielu zawodnikom "Starej Damy". W związku z tym część z nich zastanawia się nad opuszczeniem zespołu przy najbliższej okazji. Wśród nich jest między innymi Wojciech Szczęsny, którego kontrakt wygasa z końcem przyszłego sezonu.

Pomocnik chce wrócić do PSG

Według "La Gazetta dello Sport", na podobny ruch zdecydować się chce Leandro Paredes. Doświadczony Argentyńczyk, po zdobyciu mistrzostwa świata ze swoimi kolegami w reprezentacji, ponownie chce spróbować swoich sił w jednym z największych europejskich klubów, walczących o zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

"Okłamany" Guardiola może odejść z Manchesteru City. Już dawno ostrzegał klub

Wraz z końcem obecnego sezonu, wypożyczenie 28-letniego piłkarza wygasa. Oznacza to, że zgodnie z przepisami, wróci on do Paris Saint Germain, gdzie spędził trzy i pół roku. Jego celem będzie ponowne przekonanie do siebie szkoleniowca lidera Ligue 1, by otrzymywać szanse gry w pierwszym zespole, zamiast konieczności szukania dla siebie innego miejsca.

W obecnym sezonie Paredes rozegrał w barwach Juventusu 18 spotkań, będąc jednym ze środkowych pomocników znajdujących się w rotacji trenera Allegriego. Podczas spotkań ligowych, w pierwszej jedenastce przyszło mu pojawić się na boisku średnio raz na cztery mecze. Jednocześnie Argentyńczyk dostawał też sporo minut po wejściach z ławki rezerwowych.

Santos przylatuje do Polski. Pierwsze zadanie niezwiązane z kadrą. Rzecznik PZPN ujawnia