Gol kuriozum. Wieteska uratowany przed samobójem. Zadziałała jedna zasada [WIDEO]

Mateusz Wieteska do Clermont Foot trafił w lipcu 2022 roku z Legii Warszawa za 1,3 miliona euro. Środkowy obrońca niemal od razu stał się piłkarzem podstawowego składu francuskiego zespołu i zbiera dobre noty za kolejne spotkania. W meczu 22. kolejki Ligue 1 miał sporo pecha i znacznie przyczynił się do porażki z AS Monaco.

Mateusz Wieteska skierował piłkę do własnej bramki. Upiekło mu się w statystykach

AS Monaco było wskazywane jako zdecydowany faworyt starcia z Clermont Foot i dobrze weszło w spotkanie. Już w 3. minucie meczu arbiter przyznał rzut wolny, z którego w pole karne dośrodkował Caio Henrique. Piłka trafiła na tył głowy Guillermo Marpiana, a następnie na jej drodze stanął Mateusz Wieteska. Polak czołem skierował ją prosto do własnej bramki i AS Monaco prowadziło 1:0. Wieteska miał sporo pecha, ale w oficjalnych statystykach bramkę zaliczono Maripanowi, bo jego strzał leciał w światło bramki.

Co ciekawe, byłoby to trzecie samobójcze Mateusza Wieteski w karierze. Oba z nich zaliczył w 2019 roku w barwach Legii Warszawa. W maju podczas meczu z Jagiellonią Białystok, a w grudniu przeciwko Radomiakowi Radom.

W 13. minucie gry drużyna z Monako wyprowadziła sprawny kontratak, który strzałem głową wykończył Breel Embolo i ustalił wynik spotkania na 2:0. Clermont Foot po porażce zajmuje 12. miejsce w tabeli Ligue 1. Drużyna Mateusza Wieteski w 22 meczach zgromadziła 29 punktów. Polski obrońca nie zagrał tylko w jednym meczu ligowym i zaliczył jedną asystę. Ponadto ma na koncie trzy żółte kartki.

Pomimo porażki mecz przeciwko Monaco nie był najgorszym w wykonaniu polskiego obrońcy. Wygrał pięć z sześciu pojedynków, zablokował jeden strzał, siedmiokrotnie przechwytywał piłkę i wykonał 40 celnych podań przy skuteczności 75 procent.