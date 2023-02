Gigantyczne kłopoty PSG. Czterech czołowych piłkarzy wypadło z gry

Nieobecność Kyliana Mbappe jest spowodowana urazem, którego doznał w środowym meczu ligowym z Montpellier. Napastnik musiał opuścić boisko już w 20. minucie, a późniejsze badania przyniosły bardzo złe informacje. Francuz doznał urazu lewego uda i musi pauzować przynajmniej przez trzy tygodnie, co wyklucza go z walki w pierwszym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Kłopoty PSG przed meczem z Toulouse, cztery gwiazdy nie zagrają

Kontuzja Mbappe to nie jedyny problem Christophe'a Galtiera przed sobotnim meczem Ligue 1 z Toulouse. W 32. minucie środowego spotkania z boiska zszedł Sergio Ramos, który również ma problemy zdrowotne. Hiszpanowi dokuczają skurcze mięśnia przywodziciela i do treningów będzie mógł on wrócić z początkiem przyszłego tygodnia. Wtedy do pełnych treningów z drużyną powinien też wrócić Neymar, który w dalszym ciągu obudowuje formę i wraca do zdrowia po problemach z mięśniami. Dobrą wiadomością jest fakt, że Brazylijczyk ćwiczy na siłowni.

W sobotnim meczu trener Galtier nie będzie również mógł skorzystać z Marco Verattiego. Wszystko przez czerwoną kartkę, otrzymaną w meczu z Reims pod koniec stycznia. Włoch będzie mógł wrócić do gry już w następnym spotkaniu ligowym z AS Monaco, które odbędzie się 11 lutego.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Kiwior już zaimponował. Arteta mówi wprost. "Niesamowity"

PSG podejmie Toulouse na Parc des Princes w sobotę, 4 lutego. Wypadnięcie podstawowych zawodników jest sporym problemem dla Galtiera, który będzie musiał jakoś załatać dziury w składzie. Mecz ten jest o tyle ważny, że zwycięstwo pozwoli drużynie utrzymać przewagę w ligowej tabeli. Obecnie liderzy mają na koncie 51 punktów, co daje przewagę pięciu oczek nad drugą Marsylią. Kolejna wpadka, jak wyniki starć z Rennes (0:1) czy Reims (1:1), nie jest więc mile widziana.

Po 21 kolejkach podium tabeli Ligue 1 uzupełnia Lens (46 pkt).